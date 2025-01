Accordo con Frattesi e Pellegrini all’Inter: Roma sbloccata. Ecco l’incastro per l’affare che si potrebbe chiudere già a gennaio. La formula

Davide Frattesi vuole la Roma. Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina esce clamorosamente allo scoperto, rivelando, senza possibilità di tornare indietro evidentemente, che il giocatore dell’Inter spinge per un ritorno a casa sua, nella Capitale.

Basta questo per considerare un’operazione di mercato chiusa e pronta per essere impacchettata? Ovviamente no, perché poi c’è sempre l’Inter nel mezzo, società che ha preso Frattesi dal Sassuolo pagandolo un bel po’ di soldini e che vorrebbe, qualora dovesse davvero cederlo, monetizzare. Davide, che ieri è entrato negli ultimi dieci minuti nella finale di Supercoppa contro l’Atalanta, ha dato intanto la sua disponibilità. Anche perché non vuole in nessun modo perdere la maglia della nazionale e vuole andare a giocare – qualificazione permettendo – il Mondiale del 2026 da protagonista.

Frattesi alla Roma: si studia la formula

Serve trovare la formula giusta, ovviamente, per arrivare a dama. E non è semplice. L’assegno da staccare per prendere Frattesi deve essere superiore, si legge sempre sul giornale, ai 35milioni di euro. E se la Roma lo vuole deve pagarlo, magari cercando di dilazionare nel tempo e prendendolo in prestito per i prossimi sei mesi con diritto, o magari anche l’obbligo, di riscatto.

O magari anche inserire qualche giocatore nella trattativa, cercando di far abbassare ai nerazzurri le proprie pretese economiche, magari quel Lorenzo Pellegrini che, a quanto pare, piace anche parecchio a Simone Inzaghi. Solamente in questo modo Frattesi potrebbe realmente fare un passaggio da Milano a Roma, dalla città della Lombardia, sicuramente molto più fredda di casa sua. Ma intanto l’apertura c’è. Senza dubbio. Adesso sta ai club cercare di trovare un difficile accordo. Per quanto riguarda comunque la situazione del capitano, occhio anche al Napoli, che non lo ha perso proprio di vista.