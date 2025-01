Fagioli al posto di Pellegrini: maxi intreccio Roma | ASRL

Grandi manovre a centrocampo che coinvolgono anche i giallorossi e la Juventus

A poche ore da un derby che mai come quest’anno può rappresentare un riscatto stagionale, la Roma continua a pianificare anche le strategie del calciomercato di gennaio. La campagna trasferimenti invernale è iniziata il 2 gennaio e si concluderà il 3 febbraio, con Florent Ghisolfi chiamato a fare un lavoro di livello, anche per confermare la propria posizione in vista della prossima stagione.

Una delle priorità del dirigente francese è senza dubbio il reperimento di almeno tre rinforzi che siano in grado di dare maggiori scelte a Claudio Ranieri. Un difensore centrale, un esterno e un attaccante rappresentano il minimo sindacale per affrontare al meglio la seconda parte di una stagione che si è sin qui rivelata da dimenticare. Per riuscire ad andare a dama ovviamente sarà fondamentale anche operare bene sul mercato in uscita.

Calciomercato Roma: Pellegrini e Fagioli, destini incorciati

Oltre ad elementi comprimari come Enzo Le Fée, Nicola Zalewski, Eldor Shomurodov, la Roma è pronta ad ascoltare offerte anche per alcuni senatori. Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini su tutti.

Per quanto riguarda quest’ultimo, le informazioni in possesso di Asromalive.it confermano che l’Inter resta una delle piste più concrete al momento, con i giallorossi che sperano di poter impostare una trattativa con Davide Frattesi, ma attenzione a dare per morta troppo facilmente la pista Napoli.

Antonio Conte ha chiesto rinforzi a centrocampo e il direttore sportivo Manna è al lavoro già da diverse settimane sul dossier Fagioli. La Juventus, tuttavia, continua a considerare solo operazioni che contemplino un obbligo di riscatto da 25-30 milioni complessivi, dando inoltre priorità alle piste straniere. Qualora il muro bianconero non dovesse cadere, il secondo nome nella lista partenopea resta proprio quello di Pellegrini.