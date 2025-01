Addio choc Juve e doppietta Milan: la prima firma è già ufficiale

Addio choc alla Juventus, il Milan fa all-in: la prima firma coi rossoneri è già ufficiale. Le ultime di calciomercato.

Il Milan ha vissuto giorni di intensi cambiamenti, segnati dall’esonero di Paulo Fonseca e dall’arrivo di Sergio Conceicao alla guida tecnica della squadra. La decisione di sollevare l’ex Roma dall’incarico è giunta dopo una serie di risultati deludenti, culminati nel pareggio per 1-1 proprio contro i giallorossi, che ha lasciato Morata e compagni all’ottavo posto in Serie A.

Il nuovo allenatore portoghese ha firmato un contratto fino al 2026 e si appresta quest’oggi ad esordire nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Questo incontro avrà un sapore speciale per lui, dal momento che tra le fila bianconere milita suo figlio Francisco, talentuoso esterno offensivo attualmente in prestito dal Porto.

Bomba Conceicao prima di Milan-Juventus:

Nonostante il legame familiare, l’allenatore ha dichiarato: “In casa sono il padre di Francisco; in campo, siamo rivali. Non c’è spazio per le emozioni: voglio vincere”.

Sul fronte del calciomercato, il Milan sta valutando l’acquisto di Francisco Conceicao, attualmente in prestito alla Juventus senza opzione di riscatto. La società rossonera vede nel giovane portoghese il sostituto ideale per Samuel Chukwueze, qualora quest’ultimo venisse ceduto.

La presenza di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan potrebbe facilitare l’arrivo del figlio, creando una dinamica familiare unica nel panorama calcistico. A riferirlo è JuveFc.com, ma va anche evidenziato come, ad oggi, la Juventus non intenda rinunciare facilmente al giocatore e potrebbe cercare di trattenerlo a Torino, complicando i piani del Milan.

La situazione è in evoluzione e potrebbe riservare ulteriori colpi di scena nelle prossime settimane. In questo clima di cambiamenti e sfide imminenti, il Milan si prepara ad affrontare la Juventus con l’obiettivo di inaugurare positivamente l’era Conceicao e rilanciare le proprie ambizioni sia in campionato che nelle competizioni europee.