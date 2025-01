Ancelotti alla Roma: accordo col Real

Carlo Ancelotti è il nome caldo per la Roma del prossimo anno e avrebbe il benestare di Ranieri. Intanto a Madrid le cose stanno cambiando in fretta

Il Real si sta muovendo per il prossimo allenatore che non sarà l’ex tecnico del Milan. Ancelotti concluderà la stagione provando a vincere altri trofei ma la strada per il futuro è già stata tracciata e porta ad altri lidi. Questa notizia può interessare da vicino anche la Roma.

Carlo Ancelotti è il sogno proibito della Roma. Inutile girare intorno a quello che potrebbe essere il futuro allenatore voluto da Claudio Ranieri e dalla dirigenza giallorossa. Dan Friedkin sogna un altro colpo ad effetto per cancellare la negatività dell’ultimo periodo e per questo apprezzerebbe il più vincente di sempre. Come detto da Ancelotti ai microfoni di Radio Rai, però, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare e trasformare in realtà questo tipo di idea è cosa tutt’altro che semplice. Parlando a Radio Anch’io Lo Sport, Ancelotti aveva ribadito come la sua priorità fosse quella di restare al Real Madrid, dove si trova benissimo e vorrebbe continuare ad allenare.

Il problema è che, nonostante ancora due anni di contratto con gli spagnoli, i programmi di Florentino Perez sono diversi. Le avvisaglie che in questa stagione il ciclo fosse finito ci sono già state. Il Real si è portato comunque a casa la Coppa Intercontinentale (nel suo nuovo formato) a dimostrazione della capacità di centrare gli appuntamenti importanti di Sir Carlo. Il problema è che per le Merengues ora è arrivato il momento di voltare pagina.

Il Rel Madrid ha messo le mani su Xabi Alonso: sarà lui il tecnico del prossimo anno

Come riportato dal sito fichajes.net, il Real Madrid ha già in mano il nome del prossimo allenatore. Nessun colpo di scena rispetto a quanto programmato già da mesi: sarà Xabi Alonso. La stampa spagnola ha già dichiarato che l’accordo è in essere da settimane e il Leverkusen saluterà al termine della stagione il proprio beniamino. Con lui in panchina è arrivato il primo storico titolo in Bundesliga e questo non si può tralasciare, così come la volontà di Xabi Alonso di confrontarsi con una realtà più prestigiosa.

Lo scorso anno, per rispetto nei confronti della sua attuale squadra, ha deciso di restare e giocarsi la Champions con le aspirine. Questa volta, invece, non c’è nulla che possa trattenerlo verso Madrid. La notizia ha un risvolto importante anche in chiave Roma considerando che così facendo Ancelotti sarebbe libero di accettare un’altra destinazione, con la possibilità di venire a Trigoria e abbracciare un nuovo progetto. Per i tifosi giallorossi sarebbe una vera gioia.