Dal Milan al Napoli: l’affare si fa per meno di 30 milioni

Dal Milan al Napoli, ribaltone improvviso targato Conte: l’affare si chiude per meno di 30 milioni.

Il calciomercato di gennaio si avvicina e con esso l’attesa di movimenti significativi tra le squadre italiane. Dopo mesi di strategia e analisi, molte società sono pronte a rinnovare i ranghi per affrontare al meglio la seconda metà della stagione. Tra queste, il Milan e il Napoli sembrano destinate a occupare il centro della scena, insieme ad altre realtà italiane e non solo.

I rossoneri, reduci dal recente cambio di guida tecnica, sta cercando rinforzi per consolidare il proprio gioco. A Via Aldo Rossi, come emerso già nelle scorse settimane, è stato mostrato interesse per Carney Chukwuemeka, il giovane centrocampista del Chelsea. Il 21enne, dopo una stagione in chiaroscuro con i Blues, potrebbe essere ceduto in prestito con opzione di acquisto.

Tuttavia, il prezzo fissato dal Chelsea, circa 30 milioni di euro, sembra rappresentare un ostacolo per la dirigenza milanista, che potrebbe puntare su alternative più accessibili.

Dal Milan al Napoli: le ultime sul ribaltone Chukwuemeka

Anche il Napoli di Antonio Conte è al centro dei riflettori. Il tecnico, arrivato in estate con ambizioni silenti ma concrete di scudetto, sta pianificando una serie di mosse per rafforzare la rosa. Oltre all’interesse per Chukwuemeka, con l’intenzione di Conte che risulta pressoché chiara: aggiungere profondità e qualità a un organico già competitivo, puntando su giovani talenti in grado di fare la differenza.

La situazione si complica ulteriormente con le voci su possibili intrecci tra Milan e Napoli, in un mercato dove le strategie delle due big potrebbero sovrapporsi. Il Napoli, che ambisce a recuperare terreno in classifica, potrebbe accettare una sfida diretta sul fronte acquisti, soprattutto se si concretizzassero cessioni di rilievo.

Secondo quanto riferito da TEAMtalk, in particolar modo, il Chelsea avrebbe deciso di mettere sul mercato Chukwuemeka, proprio mentre il Napoli manifesta un forte interesse nei suoi riguardi. Il giocatore, approdato ai Blues per una cifra di 20 milioni di sterline all’età di 18 anni, non è mai riuscito a imporsi come titolare fisso a Stamford Bridge e, in questa stagione, le sue presenze in campo si sono ulteriormente ridotte.

Non trovando spazio sotto la guida del tecnico Enzo Maresca, fonti interne rivelano che il club londinese sta cercando una soluzione per cedere il 21enne, il quale sarebbe disposto ad accettare un prestito. L’ex Aston Villa, il cui contratto scade nel 2028, è determinato a ottenere maggiore continuità di gioco, e la dirigenza sta valutando un trasferimento temporaneo con opzione di riscatto. Il Napoli resta concretamente interessato, mentre il Milan, che era figurato nel recente passato molto vicino al giocatore, non pare intenzionato ad assecondare le pretese di circa 30 milioni dei londinesi.