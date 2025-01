Dalla Roma alla Juve. I giallorossi sono in attesa del derby capitolino, mentre i bianconeri sono a Riad per la Supercoppa italiana. Il mercato, però, chiama.

Il 1° gennaio è iniziato il 2025. Il 2 gennaio ha aperto le sue porte il calciomercato. La sessione invernale, solitamente tranquilla e quasi mai foriera di clamorose operazioni, in questa edizione è attesa come non mai.

Una stagione che in questa prima parte non ha risparmiato sorprese, con grandi club europei che non stanno vivendo la loro migliore annata e che attendono il mercato di riparazione per provare a mettere una toppa agli errori estivi. Dal Manchester City al Real Madrid, per arrivare fino in casa nostra dove Juventus e Milan proveranno a puntellare i rispettivi organici che non stanno assicurando gli attesi risultati. Esattamente come avvenuto fin qui in casa Roma. Il mercato estivo della società giallorossa, che ha visto un investimento da 100 milioni di euro, lasciava presagire una squadra in grado di competere con le più forti per i primi quattro posti della classifica. Le fondamentali postazioni in ottica Champions League.

Dalla Roma alla Juve. Abramowicz è il futuro

La storia ha fin qui raccontato una stagione assai diversa per la Roma. Ora, dopo Daniele De Rossi ed Ivan Juric, spetta a Claudio Ranieri riportare la la formazione giallorossa lì dove l’attendono di trovare la proprietà ed i tifosi giallorossi.

E’ mercato anche per la Roma. Ed anche la Roma sta muovendo i suoi primi passi. In ottica presente immediato, ma anche con uno sguardo rivolto al futuro. In tal senso vanno lette le indiscrezioni provenienti da meczyki.pl che ci fanno sapere come la società giallorossa abbia chiesto informazioni sul: “giovane portiere polacco (Nazionale Under 20, classe 2004) Slawomir Abramowicz del Jagiellonia Byalistok“. Slawomir Abramowicz ha attirato le attenzioni del club capitolino, ma non solo, grazie alle sue ottime recenti prestazioni. Il club polacco chiede 4 milioni di euro per il giovane portiere. In ottica numeri uno del futuro la Roma è alle prese anche con la questione Renato Marin, classe 2006, promettente portiere giallorosso in scadenza di contratto. L’interesse della Roma per il talento polacco potrebbe far intendere che la società giallorossa abbia ormai deciso di perderlo a zero. Su Renato Marin vi è la Juventus, pronta, eventualmente, a prendere il numero uno italo-brasiliano a parametro zero.

E’ il momento della scelta del numero uno del futuro in casa Roma. Marin o Abramowicz?