Calciomercato Roma, addio immediato: De Zerbi ha detto sì

Calciomercato Roma che procede spedito nonostante l’imminente derby capitolino. Si valutano operazioni in entrata così come in uscita. Un addio è imminente.

Il derby romano è ormai ad un passo ma siamo già immersi nella realtà più affascinate, ricca di misteri e prodiga di illusioni che il calcio sia in grado di regalare: il mercato.

Roma-Lazio è l’assoluta attualità. Le operazioni di mercato appaiono soltanto come futuro prossimo, al momento. La Roma intende fare qualcosa a gennaio, offrendo a Claudio Ranieri qualche nuovo volto teso ad irrobustire l’attuale rosa giallorossa. Il mercato, e le società, però, hanno le loro regole che andrebbero, il più possibile, osservate. I conti in ordine, ad esempio, rappresentano una delle priorità e pertanto, quando si punta ad acquisire nuovi prospetti, è il momento anche di valutare eventuali partenze. In casa Roma vi sono diversi giocatori che appaiono pronti a varcare i cancelli di Trigoria in cerca di nuove opportunità e maggiore fortuna rispetto al presente.

Nicola Zalewski rappresenta una delle incognite in questa sessione di mercato.

Calciomercato Roma. Nicola Zalewski abbraccia De Zerbi

Nicola Zalewski sta vivendo una stagione complicata con la Roma. Dopo essere stato reintegrato in rosa nei primi giorni di ottobre l’esterno polacco sperava in un prosieguo di annata decisamente diverso.

Claudio Ranieri lo sta utilizzando con il contagocce ed il polacco non sembra rientrare nel lotto degli incedibili per il tecnico romano. Il giovane esterno, prodotto del vivaio giallorosso, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e, al momento, la trattativa per il rinnovo appare ferma sul tavolo di Florent Ghisolfi. Proprio la situazione contrattuale di Nicola Zalewski lo fa ritenere un prospetto assai gradito a diversi club esteri. Primo fra tutti l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi che vorrebbe giocare d’anticipo sulla concorrenza che punta ad acquisirlo a giugno a parametro zero. Il tecnico italiano punta infatti a portare in Francia l’esterno giallorosso già a gennaio. A quel punto resterà da decidere la formula dell’operazione con l’eventuale indennizzo da riconoscere alla Roma.

La pista Olympique Marsiglia – Nicola Zalewski è calda più che mai.