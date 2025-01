Calciomercato Roma, UFFICIALE il primo colpo: firma fino al 2027

Ecco le ultime in merito alle mosse di mercato dell’AS Roma dei Friedkin, che avrebbe ufficializzato il primo colpo di mercato dell’inverno

L’importanza del calciomercato invernale è alle volte sottovalutata da tifosi e appassionati, che tendono a scordare alcuni colpi del passato che hanno avuto la capacità di modificare attivamente le sorti di una stagione.

Basti pensare all’impatto che ebbe Alexander Pato al momento del suo approdo nel gennaio del 2008, o all’importanza di Luca Toni nella Roma di Claudio Ranieri che arrivò ad accarezzare il sogno scudetto fino all’ultima giornata, o anche al prorompente ritorno nella Serie A del 2013 di Super Mario Balotelli, capace di garantire al Milan di Galliani sostanzialmente un gol a partita.

Insomma… pensare che il calciomercato invernale occorra solo e soltanto a rattoppare alcune lacune precedentemente ignorate – cosa che avrebbe comunque una certa rilevanza – sarebbe come negare l’evidenza, poiché, in particolare all’interno di annate caratterizzate da un affascinante equilibrio, la gestione della sessione invernale può realmente ribaltare degli equilibri precedentemente acquisiti.

In tal senso riportiamo l’avvenuta ufficialità del primo colpo di mercato invernale compiuto dall’As Roma.

Primo colpo invernale per la Roma di mister Spugna: Mia Tecla Kristan Pante è giallorossa

Secondo quanto riportato dalla stessa Associazione Sportiva Roma attraverso il proprio sito ufficiale, Mia Tecla Kristan Pante è definitivamente una nuova calciatrice giallorossa.

La classe 2003 stava già partecipando da diversi giorni agli allenamenti di mister Spugna, ma l’ufficialità è giunta soltanto ora, con un comunicato in cui si annuncia un contratto fino al 2027.

Il nuovo innesto offensivo giallorosso proviene direttamente dall’Università del Texas e ora ci si chiede se, in virtù degli allenamenti compiuti in compagnia della squadra, la canadese potrà accarezzare il rettangolo verde già a partire dal prossimo match di Supercoppa Italiana con la Fiorentina, programmato per il 6 gennaio.