La cessione tramortisce la Roma: Frattesi subito bianconero

Uno dei profili accostati con più vigore alla Roma negli ultimi giorni è quello di Frattesi: le ultime sulla posizione dell’Inter e su un inserimento a sorpresa

Meno uno al derby. La Capitale sta vivendo con ansia e trepidazione l’attesa della gara che Roma e Lazio hanno cerchiato in rosso nei rispettivi calendari. Tuttavia, l’area tecnica giallorossa non può non rivolgere le proprie attenzioni anche ad un mercato invernale nel quale Ghisolfi è chiamato a puntellare un organico apparso incompleto in alcuni settori nevralgici del campo.

Le priorità sono ormai note: un restyling oculato delle corsie esterne e un vice Dovbyk. Gli intrecci di mercato in entrata, però, portano anche in mediana. Alla luce delle posizioni piuttosto ‘traballanti’ di Cristante e Pellegrini, le cui cessioni non possono essere escluse a priori, i giallorossi osservano l’evolvere di diverse situazioni che chiamano in causa proprio la zona nevralgica del campo. A tal proposito, uno dei profili più caldi resta quello di Davide Frattesi, tutt’altro che soddisfatto del poco minutaggio a lui riservatosi da Simone Inzaghi e propendo a cambiare aria. Al netto del gradimento del calciatore, però, la Roma dovrà fare i conti non solo con i costi di un’operazione che si preannuncia comunque molto onerosa, ma anche con una concorrenza che potrebbe mettere i bastoni fra le ruote ai capitolini.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: il Newcastle fa sul serio per Frattesi

Si collocano proprio in questa scia, del resto, le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra. Secondo quanto evidenziato da TEAMtalk, il Newcastle si sarebbe aggiunto al Manchester United e al Tottenham nella lista di pretendenti alla mezzala dell’Inter. Più nello specifico, l’idea dei Magpies sarebbe quella di dare l’assalto a Frattesi per sopperire alla sempre più probabile partenza di uno tra Bruno Guimaraes e Sandro Tonali.

Dal canto loro, almeno fino a questo momento, i nerazzurri si sono mostrati piuttosto intransigenti. La valutazione che il club meneghino fa di Frattesi continua ad attestarsi intorno ai 45-50 milioni di euro. Pur sondando il dossier Pellegrini, l’area tecnica dell’Inter finora non ha affondato il colpo per il capitano giallorosso che continua ad essere un profilo monitorato con molta attenzione anche dal Napoli. Insomma, in un orizzonte che continua ad essere piuttosto complicato per i giallorossi con spiragli di manovra ridotti, da registrare anche l’inserimento convinto del Newcastle per Frattesi. Al momento concretizzatosi nei primi sondaggi esplorativi, in futuro chissà: vi terremo aggiornati.