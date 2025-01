Roma al traguardo, c’è il sì di Mourinho: formula galeotta

Molto attenti sia sul fronte entrate che su quello uscite, i giallorossi continuano a monitorare diverse piste per rivoluzionare l’organico

In una sessione trasferimenti invernale nella quale la Roma sarà chiamata a valutare di volta in volta quelle occasioni con le quali avviare un restyling importante della rosa, la voce ‘uscite’ rappresenta sicuramente una tematica di nevralgica importanza.

Un po’ in tutti i reparti non sono pochi i calciatori che potrebbero fare anzitempo le valigie, cogliendo al balzo importanti opportunità. Il riferimento va soprattutto a quei calciatori che fino a questo momento stanno riscontrando non poche difficoltà a trovare continuità di rendimento. Tra questi, impossibile non menzionare quel Mario Hermoso arrivato a mercato estivo ormai concluso e mai centrale in nessuno dei progetti tattici avviati dai tre allenatori che si sono succeduti sulla panchina giallorossa dall’inizio della stagione. Ecco perché l’entourage dello spagnolo ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di soluzioni intriganti per il suo assistito, imbastendo contatti di un certo tipo soprattutto con il Fenerbahçe di José Mourinho. A tal proposito, emergono novità degne di nota.

Calciomercato Roma, Fenerbahçe sempre più vicino ad Hermoso

Secondo quanto riferito da Rudy Galetti, lo Special One si sarebbe convinto della bontà dell’operazione, esternando il suo favorevole punto di vista in merito all’eventuale chiusura dell’affare. Dopo aver incassato il sì convinto del suo allenatore, l’area tecnica del club turco si appresta dunque a sferrare l’assalto decisivo per provare a far saltare il banco in maniera definitiva.

Rispetto alle richieste della Roma, però, permane una sensibile distanza in merito alla formula con la quale imbastire eventualmente l’affare. Il Fenerbahçe spinge per un prestito con diritto di riscatto mentre i giallorossi preferirebbe cedere l’esperto difensore spagnolo a titolo definitivo. Pur non avendo ancora trovato la quadra definitiva, le parti restano comunque in contatto: la sensazione è che la fumata bianca non sia poi così lontana.