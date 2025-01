Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE: “Resto qui”

Calciomercato Roma, nel giorno del derby arriva l’annuncio ufficiale che fa felici i tifosi giallorossi. Rispedite al mittente tutte le possibili offerte

Sicuramente, per ora, è il miglioro colpo che la Roma è riuscita a piazzare nel corso della passata estate. Un giocatore totale, uno di quelli che ha già raddoppiato, almeno stando alle parole di chi se ne intende, il proprio valore di mercato.

Indubbio che qualcuno busserà alla porta del club giallorosso per Manu Koné, soprattutto se il centrocampista francese dovesse riuscire da qui al termine dell’annata a mantenere questo altissimo livello di prestazioni. Non solo in Italia, ma anche con la Nazionale francese di Deschamps, della quale ormai è un punto fisso. Insomma, Koné è fondamentale per la Roma e lo sa anche lui. E, nel giorno del derby, ha rilasciato un’intervista a Il Romanista. Ha parlato di De Rossi, di Ranieri, ma anche del suo futuro.

Calciomercato Roma, le parole di Koné

Uno dei primi temi toccati è stato De Rossi: “A lungo mi ha spiegato come mi avrebbe utilizzato, senza dubbio una delle ragioni che mi ha portato qui era il feeling che si era instaurato tra noi. Ma ripeto, la Roma rimane un grande club”. “Per noi è una grande fortuna avere Ranieri come allenatore – ha continuato – è un grande tecnico che conoscevo dai tempi del Monaco. La sua idea di calcio si rivela vera”.

Infine sul futuro e se rimarrà alla Roma. Koné rassicura tutti: “Sì sì, ho un contratto molto lungo. E ho percepito sin da subito l’amore dei tifosi, questo senza dubbio ha facilitato il mio ambientamento”. Insomma, Koné è sicuri di voler rimanere nella Capitale. Anche se offerte da 50 milioni di euro potrebbero anche far tremare i polsi della dirigenza. Certo, privarsi di un giocatore del genere, che ha ancora ampi margini di crescita, sarebbe un peccato. Vedremo.