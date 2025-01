Dalla Roma alla B: torna dal mentore a gennaio

Nuova indiscrezione su uno dei giocatori in uscita dal club giallorosso: si materializza un clamoroso prestito in B

La finestra invernale di scambi si è già ufficialmente aperta il 2 gennaio, ma sono ormai settimane che le voci, i rumors e le indiscrezioni sui movimenti di taluni club sono già noti. Non si tratta esclusivamente di aver individuato le piste obbligate che portano a quello o all’altro obiettivo, quanto di sapere già, con un certo anticipo, le zone di campo dove alcuni dirigenti sono in un certo senso ‘costretti’ ad intervenire.

Pensiamo alla necessità della Juve di acquistare almeno uno, se non due, difensori centrali, per non parlare del tris d’acquisti che, per bocca diretta del Ds giallorosso Florent Ghisolfi, è chiamata a fare la Roma. Assieme agli arrivi promessi dal dirigente, i movimenti dei capitolini potrebbero essere anche in uscita.

Non da oggi, infatti, giocatori come Cristante, Pellegrini e Zalewski sono stati associati a diversi club. Per qualcuno – leggi il Capitano della Roma andato a segno con un bellissimo gol nel Derby – si parla addirittura di destinazioni prestigiose in Italia: Inter e Napoli sono alla finestra, speranzosi di chiudere per il calciatore tanto discusso, e per il quale mister Ranieri ha speso delle parole di comprensione e complicità a margine dell’allenamento aperto al pubblico il 1 gennaio al ‘Tre Fontane’.

Ma i tre senatori giallorossi non sono gli unici indiziati di un possibile addio a gennaio. Il centrocampista francese, fortemente voluto proprio da Ghisolfi, sarebbe di fatto quello più vicino a lasciare la Roma entro un mese.

Le Fèe, spunta la pista inglese: il francese scende di categoria

Dopo aver registrato, nei giorni scorsi, l’interesse del Betis Siviglia per Enzo Le Fèe, è di oggi, proprio nel giorno del Derby, una nuova indiscrezione sul possibile futuro dell’ex Lorient e Rennes.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto su X, un club inglese militante in Championship – la nostra Serie B – si sarebbe affacciato con grande interesse sul giocatore. Si tratta del Sunderland, una delle nobili decadute in Inghilterra, che sarebbe disposto ad accogliere il calciatore per la seconda metà della stagione.

Il Sunderland ha chiesto informazioni su Enzo Le Fée. È una richiesta esplicita dell’allenatore, Régis Le Bris, che ha lavorato con il centrocampista francese al Lorient. Il Betis ha avuto contatti con il suo entourage ma non è mai stata presentata un’offerta ufficiale alla… pic.twitter.com/qmRVfsUBtp — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 5, 2025

Assolutamente da non trascurare che, come sottolineato dallo stesso esperto di mercato, che il manager dei ‘Black Cats’ è quel Régis Le Bris che ha già avuto alle sue dipendenze il classe 2000 nel già citato Lorient.