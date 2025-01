Flop Thiago Motta, Giuntoli e il grande ex: l’esonero arriva così

Flop Thiago Motta: l’allenatore della Juventus è al centro della critica per le prestazioni e i risultati. E Giuntoli è già successo questo

La sconfitta contro il Milan è stata dolorosissima. Per come è arrivata, ovviamente. Una Juventus dai due volti come troppo spesso si è vista nel corso di questa stagione. La squadra di Motta non riesce a chiudere le partite e il tecnico è sul banco degli imputati per le scelte che fa proprio a gara in corso.

L’aver tolto Vlahovic, privandosi dell’unica punta a disposizione nella rosa a mezz’ora dal termine, ha mandato un brutto segnale alla squadra. E il Milan, invece, lo ha preso in pieno alzando il baricentro e ribaltando in meno di cinque minuti il match. Una situazione inaspettata per come stava andando la partita, una situazione davvero difficile da immaginare. Eppure, tutto questo, è successo. Da quella sera contro Motta sono arrivati moltissimi commenti e anche i più accaniti sostenitori del tecnico si stanno ricredendo. A gennaio, con Atalanta, Napoli e Torino in campionato più due sfide delicate di Champions ci si gioca il futuro. Anche se Giuntoli, come spiegato dal giornalista Paolo Bargiggia, ha vissuto già al Napoli una situazione del genere.

Flop Thiago Motta: è come Gattuso

“Avanti di questo passo – ha scritto il giornalista su X – Motta rischia di diventare il nuovo Gattuso del Napoli: settimo la prima stagione, quinto la seconda. E poi scattò la ghigliottina di Giuntoli. Alla Juventus se va avanti così non sarà diverso. Sui cambi Motta è un disastro. Vlahovic docet”.

Insomma, un destino che sembra già essere be definito quello dell’allenatore della Juventus. Un destino che potrebbe essere simile a quello che è stato un compagno di squadra in Nazionale. In una squadra come quella bianconera nessuno si può permettere il lusso di sbagliare così tanto.