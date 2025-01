Gyokeres al posto di Vlahovic: il via libera è arrivato

Gyokeres al posto di Vlahovic. Il mercato di riparazione è appena iniziato ed il centravanti serbo della Juventus è nuovamente protagonista.

In questi giorni in casa Juventus non mancano certo i problemi. La sessione di mercato di gennaio potrebbe assicurare a Thiago Motta qualche volto nuovo in grado di rimettere in gareggiata una formazione che sembra aver perduto ‘la retta via’.

Gara dopo gara, delusione dopo delusione, sembra sempre che presente e futuro della Juventus ruotino attorno al nome di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo non riesce a convincere pienamente nemmeno il tecnico italo brasiliano. Ad ogni sessione di mercato è sempre il suo il nome ad apparire per primo nella lista ‘partenti’ ed in procinto di lasciare la Juventus in men che non si dica. Sul classe 2000 bianconero non sembrano, però, affievolirsi le attenzioni provenienti da grandi club europei.

Gennaio può rappresentare per la società bianconera, e per il suo centravanti, un momento decisivo.

Gyokeres al posto di Vlahovic. Juve beffata

La Juventus per prima non sa quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic. Sembra, però, che elgoldigital.com abbia le idee decisamente più chiare.

L’Atletico Madrid di Diego Simeone è alla ricerca di un grande attaccante. Il club dei ‘materassi’ sembra aver deciso di puntare dritto sul centravanti dello Sporting Lisbona, Viktor Einar Gyökeres, classe 1998, attaccante della nazionale svedese. L’Atletico Madrid non naviga nell’oro ed il centravanti svedese ha una clausola rescissoria pari a 100 milioni di euro. Determinante, ai fini della felice conclusione dell’operazione di mercato, il rinnovo del contratto con Nike, sponsor principale dell’Atletico Madrid.

E’ pertanto il colosso Nike l’asso nella manica dell’Atletico Madrid per arrivare a Viktor Gyökeres. La formazione guidata dal ‘Cholo‘ Diego Simeone intende rimanere nel plotone delle grandi d’Europa e l’attaccante svedese rappresenterebbe un acquisto pari alle ambizioni dei biancorossi di Madrid. Anche Dusan Vlahovic è stato a lungo seguito dal club spagnolo. Ora, però, sembra che l’attaccante serbo abbia perduto un prestigioso estimatore. E la Juventus un possibile, importante acquirente.