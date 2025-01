Non solo Danilo, polveriera Juventus: ‘chiesta’ la rescissione

Oltre al caso Danilo, di fatto, in casa Juventus bisogna registrare un altro caso che ha scosso tutto il mondo bianconero.

La Juventus non sta vivendo un grandissimo momento. I bianconeri, dopo i tantissimi pareggi rimediati in campionato, hanno perso anche la semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan. La squadra di Thiago Motta ha giocato meglio per un’ora di gioco, vedi il gol di Yilidz, ma poi si è fatta ribaltare dal rigore di Pulisic e dall’autogol di Gatti sul cross di Musah.

Questo ko, di fatto, ha portato con sé tantissime polemiche in casa juventina. Dopo la pioggia di milioni di euro spesi la scorsa estate, al netto della giustificazione dei tanti infortuni capitati in questa prima parte di stagione, ci aspettava molto di più dal gruppo agli ordini di Thiago Motta.

La Juve è ora attesa anche da un’altra gara difficile, visto che sabato prossimo giocherà il derby contro il Torino. Tuttavia, in attesa della sfida contro i granata, in casa juventina bisogna registrare un altro caso dopo quello di Danilo.

Juve, i tifosi bianconeri chiedono la rescissione di Milik dopo l’ennesimo infortunio

La notizia riportata dalla ‘Gazzetta dello Sport’ dell’ennesimo infortunio di Milik ha scatenato la rabbia di tanti tifosi bianconeri. Alcuni di questi, tra l’altro, hanno chiesto anche la rescissione del giocatore: “Basta, dai, non se ne può più. Rescindere”. Mentre un altro sostenitore juventino critica la società: “Gestione di Milik a dir poco imbarazzante. Ne risentono tutti, persino Vlahovic che non ha mai un cambio adeguato”.

La Juventus, dunque, è obbligata ad intervenire in sede di calciomercato. Cristiano Giuntoli, infatti, è già al lavoro per cercare di prendere un nuovo attaccante. I nomi più caldi, almeno fino a questo momento, sono quelli di Zirkzee e Kolo Muani.