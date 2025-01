Ranieri, dalla frase finale a Baroni alla scelta su Pellegrini: “Non aspettavo altro”

Roma-Lazio, le parole di Claudio Ranieri dopo la vittoria per 2-0 contro la Lazio. Anche Mancini e Saelemaekers si espongono: arriva l’annuncio su Pellegrini.

Diversi i punti toccati da Claudio Ranieri dopo la vittoria per 2-0 contro la Lazio, al termine di una gara convincente quanto delicata e, come spiegato anche dalle parole di Gianluca Mancini, da porre come catalisi ad un nuovo percorso nel girone di ritorno, pronto a cominciare già la prossima settimana, in quel di Bologna.

Restando sulle parole del mister, quest’ultimo ha così commentato la scelta della titolarità di Pellegrini: “Ieri Pellegrini mi è venuto a parlare e mi ha fatto capire che aveva una voglia matta di essere il capitano nel derby. Io non aspettavo altro: gli avevo detto che a Milano non era entrato bene. Lui il goal ce l’ha nel sangue, è uno dei migliori centrocampisti italiani nel fare goal. Ho capito che la sua voglia era andata dove volevo io che andasse“.

“Adesso siamo una squadra, ognuno sa cosa fare: dobbiamo continuare così e, dopo un girone di andata non bello, dobbiamo far vedere che ci siamo e che abbiamo passato la ‘nottata’. Dobbiamo cominciare a vedere un po’di sole: sarebbe tremendo andare a Bologna e non ripetere la medesima prestazione. Il risultato può essere episodico, ma dobbiamo continuare a lottare come fatto stasera“.

“Ghisolfi ha tagliato la testa al toro dicendo che mi vorrebbe sulla panchina anche il prossimo anno, perché non glielo chiederete più. Io sono disponibile a stare qua fino alla fine dell’anno, poi Dio vedrà e provvederà. L’allenatore deve fare da controbilancio e i derby si caricano da soli, con il mister che non deve mettere qualcosa di particolare in più. Io cerco solo di portare calma e tranquillità, mettendo la squadra nella condizione di poter dare tutto in campo. Quando arrivo in una squadra e mi chiamano sempre in situazioni un po’problematiche, mi metto l’elmetto, cercando di infondere serenità, voglia di fare e infondendo anche la mia voglia di essere esigente”.

“Ho cercato di dare autostima e fiducia a tutto e tutti: la paura di non prendere la palla all’inizio può essere alta, ma la qualità qui è altissima e va ibridata con la voglia di fare risultato. Mi è dispiaciuto per quanto accaduto alla fine e non dovevamo fare questa cosa qui: ecco perché l’ho detto a Baroni dopo la gara“.

Non solo Ranieri, Mancini e Saelemaekers commentano il derby: nuovo annuncio su Pellegrini

Oltre a Claudio Ranieri, anche Gianluca Mancini e Alexis Saelemaekers hanno parlato della bella quanto importante vittoria di oggi ai microfoni Dazn. Diversi i punti toccati, incentrati sul presente ma anche indirizzati al passato e al proseguimento di una stagione che vede ora la Roma entrare nel girone di ritorno con uno spirito e una consapevolezza diverse rispetto al passato.

Così Mancini da bordocampo poco dopo il fischio finale: “Troppo bello festeggiare dopo ogni derby. I tifosi sono la nostra spinta e il nostro cuore. Sono nudo, mi hanno tolto tutto e ho freddo. Non abbiamo vinto il campionato, ma era importante questa vittoria e ce lo meritavamo. Posso essere d’accordo con Hummels quando dice che possiamo ancora arrivare sopra la Lazio, ma dobbiamo anche essere onesti: all’andata abbiamo fatto davvero poco. Il girone di ritorno con questa spinta del derby ci deve dare una mano nel risalire partita dopo partita“.

Le parole di Mancini su Pellegrini e il gruppo: “Io vivo Pellegrini ogni giorno, abbiamo un’amicizia intima e l’ho visto soffrire quando le cose non andavano bene. Gli ho detto di riprendersi i tifosi e lo stadio, se lo merita e sono felicissimo per lui. Il mister ha portato serenità, stiamo lavorando bene. L’unico scivolone con lui è stato a Como, ma l’importante in questa città è l’equilibrio. Siamo contenti per i tifosi. Io e Saelemaekers abbiamo una grande intesa: questo anche con tutti i nostri compagni, siamo un bel gruppo, che non si è mai sciolto, nemmeno nei momenti difficili. Quando le cose vanno male, è importante non disunirsi: il gruppo è forte“.

Protagonista, non solo per il goal, nel suo primo derby della Capitale, invece, così Saelemaekers: “Era un’emozione incredibile, ho giocato il derby di Milano ma anche quello di Roma è speciale. Sono contento di aiutare la squadra e speriamo di continuare così. In pullman avevo detto a Pellegrini che avrebbe fatto goal e così è stato. Si tratta di un giocatore importante e lo ha dimostrato, siamo tutti con lui”.

“Ranieri è una leggenda di Roma, lo sappiamo tutti e siamo contenti per lui perché ha saputo rialzare tutto il gruppo in un momento difficile. Siamo veramente orgogliosi di vincere il derby per i tifosi, avevamo promesso che avremmo dato tutto: oggi ripartiamo per il campionato tutti insieme. Su Mancini non posso dire nulla, è un grande“.