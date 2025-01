Scambio e cash, salutano subito Vlahovic: Juventus in scacco

Scambio e cash, salutano subito Vlahovic. In questo modo la Juve è bloccata dal serbo. Ecco lo scenario. Prossima settimana decisiva

Il contratto di Dusan Vlahovic potrebbe mettere nei guai Cristiano Giuntoli. Il serbo, nuovamente sostituito e scontento da Motta nella semifinale di Supercoppa, prende 12milioni di euro all’anno e la Juventus vorrebbe abbassare questa somma, magari allungando l’accordo in scadenza il 30 giugno del 2026.

Per il momento, però, i colloqui – se mai ce ne sono stati – non hanno portato a nulla. Quello che trapela è che l’entourage di Vlahovic non ha nessuna intenzione di andare incontro alle richieste della Juventus. Ed è per tale motivo per il futuro di Dusan dentro la Continassa rimane in bilico. Davanti ad un’offerta ritenuta soddisfacente, siamo sicuri che i bianconeri cederebbero volentieri l’ex Fiorentina. Ma chi la potrebbe mettere sul piatto questa offerta? Si parla molto delle squadre della Premier, con l’Arsenal in prima linea. Ma i Gunners sembrano aver un po’ mollato la presa. Si è discusso anche dell’Aston Villa ma anche del Psg, andando in Francia. Ma proprio queste due formazioni, secondo le informazioni riportate da FootballInsider, potrebbero piazzare, la prossima settimana, lo scambio.

Scambio e addio Vlahovic: la Juve è nei guai

Kolo Muani in Premier League, Duran in Francia. Sarebbe questa l’operazione che le due società starebbero mettendo in piedi. E i prossimi giorni potrebbero essere decisivi proprio per portare a dama questa mossa di mercato. E in questo modo, ovvio, la Juventus si troverebbe con due squadre in meno pronte a versare quei 70milioni richiesti per Vlahovic.

Giuntoli, in poche parole, o riesce a sbloccare questa situazione oppure ha le mani legate per quanto riguarda gli innesti da fare. Non solo in questa sessione di mercato, ma anche la prossima estate quando, almeno questa è la sensazione, ci potrebbe essere dentro il club bianconero una nuova rivoluzione totale. Le cose non stanno andando benissimo.