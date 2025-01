Ancelotti, Ranieri e il ruolo alla Ferguson: c’è la firma ‘Scudetto’

In seguito al trionfo nel derby emergono novità di rilievo in merito al futuro della panchina giallorossa attualmente occupata da Sir Claudio Ranieri

Se è vero che nella vita, e soprattutto nel calcio, non si smette mai di dover dimostrare il proprio valore, le ultime settimane avranno di certo convinto coloro i quali negli scorsi anni hanno nutrito dei dubbi sulla competenza di Claudio Ranieri come allenatore di calcio. Nella rinascita della Roma vi è inciso a caratteri cubitali il nome del tecnico originario di Testaccio, il quale ha letteralmente risollevato una delle stagioni più negative della storia giallorossa.

È vero… la classifica continua a restituire una prospettiva non propriamente in linea con le aspettative covate dai inizio stagione, ma in termini ambientali la musica è sensibilmente diversa da quella che circolava tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini quando al comando c’era Ivan Juric.

Inoltre difficilmente immaginiamo alcuni esponenti della tifoseria intenti a pretendere che nella seconda parte di stagione i giallorossi compiano una risalita eroica della classifica, soprattutto considerando il crescente livello medio della Serie A e le numerose sorprese di questa stagione.

Ciò che la tifoseria si aspetta, al contrario, sono partite come quella di ieri sera, in cui vi sia una coincidenza di alcuni fattori positivi (intensità, volontà, talento, passione e un pizzico di organizzazione tattica) che possano proiettare la Roma verso una stagione 25/26 finalmente degna del passato giallorosso. In tal senso spiccano con evidenza delle recenti dichiarazioni sul prossimo allenatore della Roma.

Ranieri ancora in panchina nel 2026? Capello risponde

Le premesse della terza avventura giallorossa di Claudio Ranieri erano chiare: il tecnico romano fungerà da nobile traghettatore fino a giugno, quando la sua figura da tecnico tramonterà definitivamente e nascerà quella da dirigente giallorosso.

Il ruolo di Ranieri a partire dall’estate 2025 sarà quello di fungere da tramite con la proprietà Friedkin, oltre a poter fornire indicazioni precise e dettagliate a Florent Ghsolfi sulle priorità da considerare durante la sessione di mercato estiva.

Vi è tuttavia una crescente frangia di tifosi e appassionati che, reduce dall’evidente processo di rinascita avviato dall’eroe di Leicester, ha iniziato ad ipotizzare una permanenza di un ulteriore anno sulla panchina, in attesa che si liberino dei profili più interessanti per il futuro allenatore.

Di questo avviso sembrerebbe essere anche mister Fabio Capello, il quale, commentando di un possibile approdo di Carlo Ancelotti nella capitale ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, ha dichiarato nelle scorse ore: “La Roma ha già il suo Ancelotti romano, è Ranieri. E poi ho qualche dubbio che Claudio andrà a fare il dirigente. Se farà bene, magari gli verrà proposto di prolungare ancora di un anno il contratto e probabilmente accetterà, con un ruolo da manager da campionato inglese, tra campo e scrivania. Alex Ferguson, con l’aiuto dello staff, alla fine andava in campo una volta alla settimana. Ranieri può fare lo stesso”.