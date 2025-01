Darwin Nunez al Milan? Beffa bianconera da 50 milioni

Il Milan giocherà questa sera la finale di Supercoppa italiana contro l’Inter, ma prima ci sono aggiornamenti su Darwin Nunez.

Dopo aver battuto la Juventus di Thiago Motta, il Milan è chiamato a compiere quasi un’impresa. I rossoneri, infatti, scenderanno in campo questa sera per giocare la finale di Supercoppa italiana contro l’Inter.

Quest’ultima, almeno sulla carta, è decisamente favorita per alzare al cielo il primo trofeo del 2025. Lo stesso Sergio Conceicao, esattamente nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi, ha confessato che la sua squadra è in difficoltà a causa delle tante assenze.

La stessa presenza di Rafael Leao, dopo aver saltato la Juventus, è ancora incerta. Tuttavia, in attesa della gara di questa sera contro l’Inter, si sa che questi sono giorni molto intensi anche in sede di calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, infatti, bisogna registrare un importante aggiornamento per il Milan.

Calciomercato Milan, Newcastle su Darwin Nunez: ecco gli ultimi dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’, infatti, il Newcastle ha messo nel proprio mirino un giocatore accostato al Milan in questi ultimi giorni: Darwin Nunez del Liverpool. I ‘Magpies’, di fatto, si fionderebbero sull’ex Benfica se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per lo svedese Isak.

Il Milan, dunque, avrebbe di fronte a sé la ricchissima concorrenza del Newcastle. I rossoneri, dunque, sembrano passare in seconda fila nella corsa per arrivare a Darwin Nunez, anche perché il Liverpool chiede circa 50 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni del proprio attaccante.