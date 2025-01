L’offerta ufficiale sblocca la Roma: svolta per il bomber

Calciomercato Roma, l’attaccante continua ad essere al centro di un vibrante intreccio: la proposta che rimescola le carte in tavola

Sono giorni intensi in casa Roma. Dopo aver messo in cascina i tre punti pesantissimi ottenuti nel derby, i giallorossi sono chiamati a trovare quella continuità di rendimento che finora si è sempre configurata come una vera e propria chimera. Intanto, proseguono i lavori dell’area tecnica giallorossa.

Uno dei reparti finiti sotto la lente di ingrandimento della Roma continua ad essere l’attacco. La volontà di Ghisolfi è quella di regalare a Ranieri un attaccante in grado di far tirare il fiato ad Artem Dovbyk. Tra i nomi per i quali i giallorossi hanno effettuato i primi sondaggi esplorativi allo scopo di tastare il terreno è quello di Beto. L’ex centravanti dell’Everton potrebbe infatti chiudere anzitempo la sua esperienza ai Toffees. Tra i club italiani a cui è stato accostato l’ex bomber dell’Udinese, è il Torino il club maggiormente interessato al bomber guineano. Tuttavia, quello di Beto non è l’unico nome finito sulla lista dei desideri dell’area tecnica granata.

Calciomercato Roma, domino Beto: intreccio Torino-Cabral

Secondo quanto riportato da Sky, infatti, nelle ultime ore il club piemontese avrebbe messo sul piatto una proposta ufficiale al Benfica per riportare in Serie A Arthur Cabral. In attesa di risposte dal Benfica, il Toro continua comunque a lavorare anche su altre piste.

Uno dei primi nomi, come già anticipato, è quello di Beto: allo scopo di capire i margini di manovra dell’affare, Vagnati ha già incontrato l’agente del calciatore che ha aperto con convinzione all’ipotesi Toro. Quello che manca è il sì dell’Everton, a cui i granata hanno prospettato un’offerta di prestito con diritto di riscatto. Infine, non è ancora sfumata la pista che porterebbe a Simeone anche se la trattativa con il Napoli, almeno per il momento, non è decollata.