Mourinho sorpassa Allegri: ritorno bomba, ecco tutte le cifre

Mourinho sorpassa Allegri. Il mercato non è iniziato soltanto per i calciatori. Anche per i tecnici sono iniziate le grandi manovre in vista della prossima stagione.

Il mercato di gennaio ha aperto finalmente le sue porte. Dal 2 gennaio scorso fino al prossimo 3 febbraio è severamente vietato mettere freni ai sogni ‘calcistici’.

Non sono poche le società che si aspettano grandi novità dal mercato di riparazione, poiché non sono poche le società che in estate hanno commesso diversi ‘errori’ in termini di campagna acquisti-cessioni. La finestra di mercato invernale 2025 si prospetta quindi come una delle più interessanti degli ultimi anni. E se in Italia si tengono particolarmente d’occhio le possibili operazioni di Juventus e Milan, le due grandi deluse in questo primo scorcio di stagione, in ambito europeo si muovono passi decisivi anche per la scelta dei tecnici in vista del prossimo anno.

E grandi nomi tornano alla ribalta.

Mourinho sorpassa Allegri. Addio ad Ange Postecoglou

Il mercato ‘gioca’ sempre sui grandi nomi, calciatori o tecnici che siano. Sono i grandi nomi ad infiammare i tifosi e vi sono dei tecnici il cui futuro è in grado di suscitare interesse pari a quello dei grandi attaccanti.

José Mourinho e Massimiliano Allegri appartengono a questa ristretta cerchia. I loro nomi rientrano sempre in qualsivoglia ipotesi di cambio di guida tecnica. In casa Tottenham la panchina è attualmente affidata ad Ange Postecoglou, il cui contratto scadrà nell’estate del 2026. Possibile un cambio anticipato di guida tecnica per i bianconeri inglesi? E’ la domanda che si è posta anche bettingodds.com che ha anche ipotizzato possibili soluzioni alternative.

Nel grande calderone di rinomati tecnici non potevano mancare José Mourinho e Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, dopo il burrascoso, ma vincente addio alla Juventus, è ancora in attesa della giusta proposta. Lo Special One è invece operativo alla guida del Fenerbahce, in Turchia. Per loro il futuro potrebbe essere in Premier League. L’ipotesi Massimiliano Allegri alla guida del Tottenham è attualmente quotata a 33, mentre per il tecnico ex Inter e Roma la quotazione è ben più bassa: 14.

Lo Special One di nuovo in Premier League? Parrebbe proprio di sì. Lo dicono i numeri.