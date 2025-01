Nuovo allenatore per i Friedkin: le cifre ufficiali

Nuovo allenatore per i Friedkin: le cifre sono ufficiali. Ormai i proprietari americano hanno deciso. Ecco cosa sta succedendo

I Friedkin cambiano allenatore. Ormai lo hanno deciso e quando gli americani – e questo lo abbiamo capito a più riprese – si mettono qualcosa in testa, è davvero difficile fargli cambiare idea. Una situazione, questa, che sembra ormai essere ben delineata.

Nuovo tecnico per una nuova vita. Per cambiare obiettivi, per dimostrare che ci tengono al club. Un po’ come successo dentro la Roma nel momento in cui i texani si sono insediati. Via Fonseca, che ha comunque chiuso la stagione, dentro Mourinho, annunciato con largo anticipo. Nessuno se lo aspettava e nessuna indiscrezione era venuta fuori. Eppure è successo e sappiamo pure com’è andata a finire. Detto questo, ovviamente, in questo caso non parliamo di Claudio Ranieri. Il tecnico romano rimarrà sicuramente fino al termine dell’anno e poi chissà, nelle ultime ore si è parlato anche di una possibile permanenza avallata dalla volontà dei calciatori. Di certo, almeno, nella società rimarrà: ha firmato per altri due anni un contratto come dirigente.

Nuovo allenatore per i Friedkin: Dyche subito via

E quindi di chi parliamo? Di Dyche, il tecnico dell’Everton che, secondo i bookmaker inglesi, è quello che adesso rischia più di tutti. Un cambio in panchina nella società inglese sembrerebbe essere quello più vicino di tutti. Le cose da quelle parti non stanno andando bene e come abbiamo spiegato in diverse occasioni Dyche ha pure un contratto in scadenza alla fine di quest’anno. Sembrava che almeno l’annata l’avrebbe potuta chiudere, ma le ultime indicazioni vanno verso un’altra direzione.

Un esonero prima della scadenza naturale dell’accordo sembra nell’aria. Con i Friedkin che ormai avrebbero preso una decisione per dare una svolta alla stagione. Sperano ovviamente che i risultati possano arrivare nel minor tempo possibile e gettare anche le basi per il futuro.