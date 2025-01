Nuovo intreccio Milan-Roma: sostituto trovato e via libera Friedkin

Nuovo intreccio Milan-Roma: sostituto già trovato e il via libera lo danno direttamente i Friedkin. Ecco lo scenario che potrebbe esserci nelle prossime settimane

Siamo in piena fase di calciomercato e la Roma spera di avere presto rinforzi. Ci sono delle zone del campo nelle quali i giallorossi hanno bisogno di volti nuovi. Gente che possa aiutare Ranieri a risollevare ulteriormente la squadra che sta facendo bene in questa ultima fase.

Ma come sappiamo, i Friedkin, non hanno pensieri solamente per i giallorossi. Da qualche settimana a questa parte gli americani che hanno in mano la Roma hanno messo le proprie radici anche in Premier League, acquisendo l’Everton. E proprio nel merito ad un possibile colpo inglese parliamo in questo articolo. Una sfida al Milan da parte dei texani.

I Friedkin vogliono Diarra: via libera per Doucoure

Nel mirino, secondo le informazioni di Asromalive.it, ci sarebbe finito il centrocampista dello Strasburgo Habib Diarra. Franco-senegalese, quindi nemmeno extracomunitario, all’occorrenza potrebbe giocare anche come trequartista. Uno che vede la porta, visto che ha nelle gambe almeno 7-8 gol a stagione. Un colpo da almeno 20 milioni di euro, anche se potrebbero pure non bastare per arrivare a dama.

Diarra piace anche al Nottingham Forest in Premier League, quindi la concorrenza è bella importante. E i rossoneri potrebbe sfruttare il legame con il campionato francese che nel corso degli anni ha portato anche a diversi innesti. Uno degli ultimi è stato Maignan, preso come erede di Donnarumma, diventato uno dei più forti estremi difensori in Italia. Ma non solo, di esempi ce ne sono davvero tanti. I Friedkin, comunque, sembrano essere intenzionati a fare sul serio anche per presentarsi al meglio ai nuovi tifosi che vorrebbero vedere una squadra diversa e che non lotta, come succede da un po’ di anni, solo per la salvezza. Potrebbe essere, infine, anche un intreccio di mercato con la Roma: in effetti, Diarra, è il sostituto ideale di Doucuore dell’Everton a lungo accostato al club giallorosso nel corso degli anni. Chissà, potrebbe anche essere un via libera per l’innesto capitolino.