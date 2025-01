Rescissione immediata: colpo Mondiale in Serie A

Il campionato di Serie A potrebbe essere sconvolta da una rescissione che potrebbe cambiare tutti gli equilibri della stagione.

L’ultimo turno di Serie A, avaro di diverse partite causa Final Four della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, ci sono stati diversi risultanti importanti. Tra quelli che bisogna evidenziare bisogna sicuramente inserire i successi di Napoli e Roma.

La squadra di Antonio Conte, infatti, ha sconfitto 0-3 la Fiorentina, andando così da sola in vetta alla classifica del campionato di Serie A. La Roma di Claudio Ranieri, invece, ha battuto per 2-0 la Lazio di Marco Baroni nel derby della Capitale.

Mentre questa sera andrà in scena la finale di Supercoppa italiana tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Milan di Sergio Conceicao. Tuttavia, in attesa del derby di questa sera, la Serie A può essere sconvolta da una rescissione di contratto davvero importante.

Calciomercato, James Rodriguez sta per rescindere il suo contratto con il Rayo Vallecano

Come da riportato da ‘elchiringuito.com’, infatti, James Rodriguez sta già per lasciare il Rayo Vallecano. Il colombiano rescinderà il proprio contratto in accordo con il club spagnolo.

L’ex Real Madrid, dopo appena sette presenze da inizio stagione, sta per dire addio al Rayo Vallecano. James Rodriguez, di fatto, sarebbe davvero sicuro di voler cambiare aria, viste le prossime presenze con la squadra spagnola. Basti pensare che non è stato neanche convocato per il match di Coppa del Re contro il Racing de Ferrol a causa di un ‘virus intestinale’.

James Rodriguez, dunque, potrebbe essere colpo importante in questo mercato di gennaio per alcune squadre della nostra Serie A. La scorsa estate sul colombiano si era mossa la Lazio di Claudio Lotito.