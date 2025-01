Calciomercato Roma, sorpasso completato: ritorna dall’ex

Giungono novità di rilievo in relazione ad uno dei profili più discussi della stagione giallorossa, pronto a fare le valigie e abbandonare la città eterna

Nel corso della stagione in corso la sensazione dominante è che la sessione di mercato invernale attualmente in atto sia stata caricata di un significato ulteriore, a causa di alcuni fattori particolarmente sorprendenti, che riguardano in particolare l’affascinante equilibrio vigente sulla cima della massima lega italiana, nonché una serie di necessarie ristrutturazioni da compiere in corso d’opera per alcune delle big deluse dallo svolgimento della prima metà di stagione.

Spiccano in tal senso la Vecchia Signora di Thiago Motta, la Roma di Claudio Ranieri e il Milan di Sergio Conceicao, tutte e tre attualmente relegate ad una zona della classifica che difficilmente sarebbe stata ipotizzabile ad inizio campionato.

Concentrandoci sul club attualmente in mano a Sir Claudio, appare difficile non rendersi conto dell’importanza di agire con intelligenza e parsimonia nel mercato di gennaio, durante cui l’eroe di Leicester ha dichiarato di voler risolvere alcune annose questioni che affliggono l’organico giallorosso.

Tuttavia per concepire delle entrate, come ben noto, occorre fare altrettanto in uscita e, in tal senso, sono emerse delle notizie nel corso delle ultime ore relative ad uno dei profili più chiacchierati e discussi della prima metà di stagione.

Il Sunderland in pole position per Le Fée

Il ruolo di Enzo Le Fée all’interno dell’economia tattica della Roma in questo momento è più nebuloso che mai, soprattutto alla luce delle pressanti voci che lo darebbero come una delle operazioni in uscita dei giallorossi durante il mercato invernale.

Dall’essere un punto fisso del centrocampo di De Rossi, passando per l’infortunio che gli avrebbe impedito di conquistare una propria dimensione solida all’interno delle gerarchie giallorosse, fino alla panchina fissa durante la gestione Ranieri… non propriamente una prima parte di stagione da sogno.

In molti tifosi, difatti, stanno reclamando a gran voce vendetta per gli oltre 20 milioni di euro investiti da Ghisolfi ad inizio mercato estivo.

Negli scorsi giorni sono state numerose le ipotesi sul futuro del centrocampista francese – le cui qualità tecniche sono difficilmente discutibili, ma la cui utilità alla Roma di Ranieri è oramai sotto accuse insistenti – e, nelle scorse ore, le nubi di mistero sono state dissipate da un’indiscrezione di Eleonora Trotta relativa al forte interesse del Sunderland (dove Le Fée ritroverebbe l’allenatore che lo accompagnò nell’avventura al Lorient). La società attualmente militante in Championship – seconda lega inglese – avrebbe infatti sorpassato il Real Betis nella corsa al classe 2000, per il quale si ipotizza un prestito con diritto di riscatto.