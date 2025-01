Il club giallorosso si sta muovendo sul mercato a caccia di profili utili alla causa: battuta la concorrenza della big per il bianconero

Già annunciata come una finestra di scambi potenzialmente in grado di sconvolgere l’equilibrio delle forze in gioco, il mercato di gennaio ribolle di trattative ancora non concluse ufficialmente, ma in predicato di poterlo essere a breve. Finora, a parte lo scambio di prestiti tra Napoli e Cagliari per Scuffet e Caprile, non sono infatti arrivati sensazionali annunci ufficiali.

Tra le società più attive da settimane sul fronte degli arrivi ma anche delle partenze c’è sicuramente la Roma di Florent Ghisolfi. Il dirigente transalpino, dopo mesi passati nell’ombra, si è mostrato particolarmente loquace nelle ultime settimane. Dalle consuete interviste pre-partita è emersa la volontà di intervenire massicciamente sulla rosa con almeno tre innesti: un difensore centrale, un laterale di destra e un attaccante di scorta, obbligatorio dopo le tante proposte arrivate ad Eldor Shomurodov per la seconda parte di stagione.

Sul fronte del centravanti alternativo all’ucraino – o, chissà, anche partner nell’undici titolare se Ranieri decidesse di varare un modulo con due punte vere – è viva la pista che porta ad un calciatore particolarmente prolifico.

Sebbene al momento ai box per un infortunio alla caviglia (il rientro è però ormai prossimo), il bomber ha già attirato l’interesse della Fiorentina, anch’essa molto attiva nella girandola di acquisti/cessioni nel mercato. I giallorossi non sono però intenzionati a lasciar campo libero alla Viola: il pressing sul classe 2003 si sta facendo via via più deciso.

Il capocannoniere a Trigoria: Ghisolfi anticipa la Viola

Come riferito su X da Attilio Malena, esperto di vicende legate al trasferimento dei giocatori, il nome di Cristian Shpendi è finito nell’agenda del dirigente giallorosso. Co-capocannoniere della cadetteria in compagnia del catanzarese Pietro Iemmello, il bomber albanese ha destato su di sé l’attenzione di diversi club della Serie A. Come detto, la Fiorentina è stata la prima a muoversi, ma la Roma starebbe guadagnando posizioni nella corsa all’attaccante.

Per ora il club bianconero non ha ceduto alle lusinghe provenienti da Firenze, ma la situazione potrebbe cambiare in senso favorevole ai giallorossi proprio per il possibile raffreddamento dell’interesse dei Viola sul giocatore, apparentemente incedibile per il sodalizio romagnolo.

Le speranze, ben riposte, di potersi giocare la salita in A magari attraverso i Playoff, sta guidando la decisione del Cesena di non privarsi del suo bomber principe a gennaio, ma la volontà del calciatore, che ambisce ad altri palcoscenici, potrebbe rivelarsi decisiva per un suo addio anticipato a gennaio.