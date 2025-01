Game over Roma-Juve: firma e annuncio UFFICIALE

Emergono novità di rilievo in merito ad un obiettivo di mercato condiviso dalla Roma di Ranieri, dal Napoli di Conte e dalla Juventus di Motta

Come lucidamente evidenziato da Gianluca Mancini al termine del match, la straripante gioia per la stracittandina vinta non può certamente cancellare quel vigoroso senso di frustrazione accumulato nel corso degli ultimi mesi a causa di una stagione a dir poco controversa, durante la quale la Roma ha inanellato una serie di delusioni capaci di relegare i capitolini in zone della classifica poco consone al blasone e soprattutto agli investimenti compiuti nel corso dell’estate.

Ciononostante la vittoria nel derby può certamente fungere da prova del nove per la bontà del progetto Ranieri, il quale è giunto nella città eterna in uno dei momenti più delicati della storia giallorossa.

Il lavoro del tecnico nato a Testaccio, anche secondo le testimonianze degli stessi calciatori, si è dipanato su diversi livelli, partendo da quello prettamente mentale, fino ad arrivare a quello più squisitamente tattico.

Ora tuttavia, Sir Claudio dovrà far valere le proprie capacità gestionali anche ai piani più alti della società, visto il suo futuro ruolo da dirigente e l’incombenza di una sessione di mercato a dir poco delicata, in cui occorrerà centellinare con cura le risorse avanzate dall’esosa sessione estiva. In tal senso giungono delle notizie ufficiali in merito ad un profilo particolarmente chiacchierato nelle scorse settimane, accostato anche al Napoli di Antonio Conte e alla Vecchia Signora di Thiago Motta.

Emergenza difensiva in Serie A: Luiz Felipe vola in Francia da De Zerbi

Quella del difensore centrale è attualmente merce particolarmente richiesta all’interno della massima lega italiana, nonostante, come ben noto, il calciomercato invernale fornisca raramente un’offerta all’altezza della domanda.

Alla Roma occorre un sostituto che possa giocarsi il ruolo con Gianluca Mancini o, all’occorrenza, far riposare Mats Hummels e Ndicka; al Napoli una toppa al temporaneo infortunio di Alessandro Buongiorno e alla Vecchia Signora di Giuntoli un erede di Gleison Bremer, la cui rottura del legamento ha fatto letteralmente precipitare nell’oblio la linea difensiva bianconera.

Nel tentativo di portare nei propri centri sportivi un difensore affidabile, d’esperienza e che non pesi sul bilancio invernale, tutti e tre i club sopracitati avevano posato gli occhi su Luiz Felipe, ex centrale della Lazio, che è attualmente di ritorno dalla Saudi Pro League. Le tre italiane, tuttavia, sono state anticipate dal Marsiglia di Roberto De Zerbi, che nelle scorse ore ha ufficializzato il trasferimento del centrale italo-brasiliano a titolo gratuito.