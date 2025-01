Offerta recapitata e addio Paredes: sta firmando

Calciomercato Roma, anche da quelle parti si sono resi conti che non c’è nessuna possibilità. Offerta recapitata: hanno mollato Paredes

Diciamolo chiaramente: da quando Claudio Ranieri è tornato a sedersi sulla panchina della Roma tutto è cambiato. Non solo la squadra sta mostrando di possedere delle qualità importanti che permettono di guardare con ottimismo al futuro, soprattutto dopo la notte magica del derby, ma anche quei calciatori che ad un certo punto sembravano pronti all’addio, e scontenti, hanno cambiato atteggiamento.

Se domenica sera si è praticamente stravolto il futuro di Lorenzo Pellegrini – che sembrava vicino all’addio e che invece rimarrà fino al termine di questa stagione – da un po’ di tempo è assai più chiaro il futuro di un altro elemento che, Ranieri, ha rivitalizzato. Anche lui sembrava pronto ai saluti, con una destinazione già decisa. Ma adesso tutto è cambiato.

Calciomercato Roma, il Boca molla Paredes

Avrete sicuramente capito che parliamo di Leandro Paredes: il centrocampista argentino che non giocava mai e che invece, adesso, è al centro del progetto tattico di Ranieri. Bene, ricorderete che si parlava di un suo imminente passaggio al Boca Juniors, dove ha iniziato la carriera. Ma anche da quelle parti, secondo le informazioni riportate dal giornalista argentino Merlo, hanno capito che non si muoverà dalla Capitale.

“Il Boca ha trattative molto avanzate per prendere Ander Herrera. C‘è già un’offerta formale per l’Athletic Bilbao e una proposta per il centrocampista di un contratto fino a dicembre 2025 con opzione di prolungamento”. Insomma, gli argentini, si sono resi conto che in questo momento non c’è nessuna possibilità di arrivare a Paredes e hanno cambiato totalmente obiettivo. Non solo per il 2025, ma stanno cercando di tutelarsi pure per l’anno prossimo. E questo chissà, magari vorrà dire rinnovo per Leandro che, ricordiamo infine, ha un contratto in scadenza alla fine di questa stagione.