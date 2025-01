Pellegrini-Dybala, ribaltone doppio: è già tutto deciso

Pellegrini-Dybala, doppio ribaltone: il futuro del capitano e della Joya è deciso. Quando un derby ti cambia totalmente la vita

Una volta c’era quella pubblicità che diceva che una telefonata ti allunga la vita. Adesso si può serenamente dire che un derby la vita te la cambia. La Roma rinasce contro la Lazio e con essa tornano a respirare e a vivere diversi giocatori. Due più di tutti, che ormai hanno deciso di rimanere in giallorosso.

Partiamo dal primo, dalla luce della Roma: Paulo Dybala ormai ha fatto capire – e non solo – di non voler andare via. Rispedita al mittente l’offerta del Galatasaray, per la Joya presto scatterà il rinnovo automatico ma, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, c’è la possibilità che lo stesso allunghi il proprio accordo togliendo la clausola rescissoria – che per il momento è di nuovo attiva – e spalmando quell’ingaggio alto per le casse capitoline con un contratto fino al 2027. Se ne riparlerà senza dubbio, perché è giusto così. Perché è questo che vogliono tutti.

Calciomercato Roma, anche Pellegrini resta

Ma la storia vera, dopo il derby, è quella di Lorenzo Pellegrini. Sembrava ad un passo dall’addio anticipato. Adesso no, adesso rimarrà alla Roma almeno fino al termine di questa stagione e poi si vedrà. Sempre sul quotidiano romano viene messo nero su bianco che le offerte che sono arrivate, soprattutto quella del Napoli, ormai non valgono più. La titolarità, il gol dopo dieci minuti, e la gioia finale dentro la Curva Sud, hanno di fatto chiuso ogni possibilità di addio. Sarà ancora lui il capitano per la seconda parte di stagione.

In estate poi si capirà il resto anche perché il suo contratto andrà in scadenza, quindi si tireranno le somme. Un derby cambia la vita, sì, è proprio così. Un derby vinto bene come quello dell’altra sera e con un protagonista inatteso. Nessuno si aspettava Pellegrini in campo, nessuno si aspettava un gol. Ma nel momento in cui Ranieri ha deciso di dargli fiducia era quasi tutto scritto.