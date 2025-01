Rashford in Serie A: formulata l’offerta in prestito

Rashford in Serie A. L’attaccante del Manchester United è uno dei pezzi pregiati nell’attuale calciomercato di gennaio. Sono due le italiane in corsa.

Il mercato si studia ovunque ed ovunque si cercano soluzioni ottimali per le diverse formazioni. L’Italia, ed il calcio italiano, rappresentano soltanto una parte. Una parte che guarda al resto del mondo in cerca di occasioni.

Si osserva un po’ ovunque ma, alla fine, è sempre l’Inghilterra e la Premier League, l’osservatorio più gradito. I ricchi club inglesi, sempre prodighi nello spendere, possiedono rose di alta qualità dove non mancano mai gli scontenti, insofferenti alla feroce concorrenza. E se c’è un club dove si possono trovare le insoddisfazioni più diverse, questo è il Manchester United. I Reds, da anni, investono ingenti somme per poi ritrovarsi con un pugno di mosche in mano. Ed i musi lunghi aumentano.

A cominciare da Joshua Zirkzee per arrivare poi a Marcus Rashford.

Rashford in Serie A. E’ soltanto un’illusione per Juve e Milan

Marcus Rashford, classe 1997, attaccante inglese del Manchester United e della nazionale dei Leoni d’Inghilterra è da tempo ‘braccato’ dalla Juventus e dal Milan. Il suo destino, però, è lontano dalla Serie A.

E’ quanto risulta a nytimes.com che ci sapere come il Borussia Dortmund, in carenza di prolifici attaccanti, abbia deciso di puntare forte sul centravanti dei Reds. La formula gradita ai tedeschi è quella del prestito fino a giugno. Formula peraltro già adottata dal club teutonico esattamente un anno fa quando dal Manchester United è arrivato Jadon Sancho, altro sogno proibito di Cristiano Giuntoli. I due club sono in continuo contatto per tentare di trovare una quadra ad un’operazione comunque non facile. L’elevato ingaggio di Marcus Rashford, 325.000 sterline a settimana, all’interno di un contratto che scadrà soltanto nel 2028, complica non poco la positiva conclusione dell’affare. Il Manchester United, infatti, pretende che sia il nuovo club di Marcus Rashford ad accollarsi la maggior parte dell’ingente ingaggio.

Dopo quanto riportato dal media inglese una domanda sorge spontanea: Cristiano Giuntoli e Zlatan Ibrahimovic conoscono il ‘dettaglio’ del cospicuo ingaggio di Marcus Rashford?