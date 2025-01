Veto Friedkin: il nuovo infortunio posticipa l’addio

Veto Friedkin. La proprietà americana della Roma entra a piedi uniti sul mercato di gennaio. E c’è chi sta già iniziando a tremare, temendo il peggio.

Tra domenica e lunedì due derby hanno dato un senso diverso alla stagione di Roma e Milan. Il 2-0 dei giallorossi contro gli uomini di Marco Baroni hanno confermato la bontà della scelta di Claudio Ranieri e della strada intrapresa dall’esperto tecnico romano.

Sergio Conceicao in pochi giorni ha spazzato via prima la Juventus e poi, addirittura, la favoritissima Inter. Pochi giorni per riportare un trofeo, la Supercoppa italiana, a Milanello. Paulo Fonseca, chi era costui? Sabato pomeriggio, con inizio alle ore 18.00, allo Stadio Olimpico Grande Torino si disputerà il Derby della Mole che vedrà opposte Torino e Juventus. Dopo due derby decisamente indirizzati, granata e bianconeri attendono una sfida che potrebbe permettere loro di rialzare la testa. Intorno al Po l’atmosfera è plumbea come il cielo. La Supercoppa italiana della Juventus è già nel dimenticatoio, mentre il Torino è in attesa che il mercato di gennaio dia qualche valida risposta ai numerosi problemi emersi in questa prima parte di stagione.

Veto Friedkin. Beto arriva, ma non per il derby

Eppur si muove. Il numero uno del Torino, Urbano Cairo, intende rispondere con i fatti ai continui attacchi provenienti dal popolo granata.

Sembrano arrivare buone nuove per il Torino che Corriere Granata annuncia prontamente su X: “Positivo l’incontro tra il Torino e Beto: l’accordo è totale. Si tratta costantemente con l’Everton, con la distanza che si assottiglia“. Un problema, però, potrebbe sorgere a seguito dell’infortunio occorso all’attaccante albanese dell’Everton, in prestito dal Chelsea, Armando Broja. Determinanti saranno i tempi di recupero del classe 2001. Una sua prolungata assenza dai campi di gioco potrebbe indurre i Friedkin, neo proprietari del club, a ritardare la partenza di Beto, destinazione Torino, sponda granata. Pertanto, al momento, per l’ex Udinese niente derby contro la Juventus.

Al popolo granata si chiede pazienza. Ancora un po’.