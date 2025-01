Vlahovic ha detto sì al Manchester: scambio con Zirkzee e soldi

Vlahovic ha detto sì al Manchester United: scambio con Zirkzee e soldi alla Juventus. Ecco come si potrebbe chiudere l’affare di gennaio

Siamo nel mezzo della sessione invernale di calciomercato e la sensazione è che i colpi grossi, quelli importanti, possano arrivare da un momento all’altro. Una delle società più attive in questo momento è sicuramente la Juventus di Giuntoli: non solo il difensore, forse due, ma anche un attaccante come obiettivo principale.

L’ennesimo infortunio di Milik costringe i bianconeri a intervenire anche sulla prima linea. Non solo: il momento di Vlahovic è quello che tutti vediamo e quindi un volto nuovo in attacco si potrebbe vedere. E il nome caldo, nonostante nelle ultime ore si sia parlato con insistenza di Kolo Muani, rimane Zirkzee. L’olandese del Manchester United, ex Bologna, ha impattato male in Premier League e quindi un addio, secondo le informazioni che sono state riportate da Team Talk, appare possibile. Non solo, il sito inglese sottolinea come Juve e United abbiano in mente di impostare un’operazione con lo scambio.

Calciomercato Juventus: scambio Vlahovic-Zirkzee

Vlahovic in Inghilterra – magari anche con un conguaglio a favore della Juventus – Zirkzee in Italia. E non un’operazione in prestito, ma cose fatte a titolo definitivo per lasciarsi completamente il passato alle spalle. I bianconeri valutano il serbo 65milioni di euro, lo United ha pagato Zirkzee 40 e più di questo non potrebbe chiedere. Quindi i piemontesi potrebbero anche incassare qualcosa da questo addio, oltre che un giocatore voluto fortemente da Motta e che con Motta è esploso.

E cosa ne pensano i diretti interessati della questione? Avrebbero entrambi aperto alla possibilità di questo trasferimento clamoroso che stravolgerebbe il calciomercato invernale. Insomma, giorni e ore caldissimi nonostante le temperature siano tutt’altro che piacevoli. E delle novità potrebbero di certo arrivare a breve.