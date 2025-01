Allegri nuovo allenatore: via libera e dopo l’annuncio UFFICIALE

Allegri nuovo allenatore: via libera dopo l’annuncio ufficiale dell’esonero dopo il quale si attende la scelta dell’erede. E non è il livornese

Era nell’aria da un po’ di tempo, l’esonero adesso è ufficiale. Julen Lopetegui, oggi, ha lasciato il West Ham. Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il club inglese ha messo nero su bianco la decisione.

“La prima metà della stagione 2024/25 non è stata in linea con le ambizioni del Club e il Club ha quindi preso provvedimenti in linea con i suoi obiettivi”. Insieme a lui sono stati sollevati dall’incarico Pablo Sanz, Oscar Caro, Vicente Peinado, Borja De Alba ed Edu Rubio, tutti membri dello staff dell’allenatore spagnolo.

Allegri rimane in corsa: il West Ham ha scelto Potter

“Il processo di nomina di un sostituto è in corso” si legge ancora nella nota del club inglese. Ma ormai non ci sono dubbi che sarà Graham Potter, ex Chelsea, l’erede di Lopetegui. Si era parlato con molta insistenza nelle scorse settimane anche di Massimiliano Allegri. Voci, solamente questo, alimentate anche dalla presenza in Inghilterra dell’ex allenatore della Juve che era volato al di là della Manica per affinare il suo inglese. Ma non sarà il futuro tecnico della squadra che, nelle scorse settimane, lo aveva messo nel mirino.

Allegri, come sappiamo, rimane invece nel mirino della Roma per il successore di Claudio Ranieri. Il tecnico alla fine di questa stagione chiuderà con il campo e si metterà dietro la scrivania. Anche se, nelle ultime settimane, dopo gli importanti risultati che sono arrivati, le possibilità di una sua permanenza dentro al campo sono sicuramente leggermente aumentate. Anche per via di quegli apprezzamenti pubblici che i giocatori della Roma gli hanno fatto. L’ultimo della lista, dopo la vittoria nel derby di domenica scorsa, Koné, che in conferenza stampa ha detto che gli “piacerebbe se rimanesse lui l’anno prossimo”. Difficile, ma non impossibile. Allegri, comunque, non esce proprio fuori dalla lista. Anzi, adesso c’è una concorrente in meno qualora la Roma lo volesse prendere per il prossimo anno.