Dalla Juventus al Milan, ribaltone immediato: è già in città

Dalla Juventus al Milan, ribaltone immediato: volo prenotato e agente in città. Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Dopo un periodo di difficoltà, il Milan ha ritrovato il sorriso grazie all’arrivo di Sergio Conceicao e alla conquista della Supercoppa Italiana. Il nuovo allenatore, alla sua seconda partita sulla panchina rossonera, ha guidato la squadra a una straordinaria rimonta contro l’Inter, trasformando uno svantaggio di 0-2 in una vittoria per 3-2.

La rinascita del Milan era iniziata già con la semifinale contro la Juventus, dove i rossoneri hanno ribaltato il risultato vincendo 2-1, grazie a un rigore trasformato da Pulisic e a un’autorete di Gatti. Questa vittoria ha permesso al Milan di accedere alla finale contro l’Inter, dove ha mostrato carattere e determinazione sotto la guida di Conceicao. Successivamente alla vittoria in rimonta chiosata nel recupero grazie ad Abraham, vanno segnalati aggiornamenti di non poco conto in vista dell’ormai apertasi campagna acquisti.

Sul fronte del calciomercato, infatti, emergono scenari intriganti che coinvolgono Milan e Juventus, con Marcus Rashford al centro delle attenzioni. L’attaccante del Manchester United, in cerca di una nuova sfida, è stato offerto a diversi club europei, tra cui i rossoneri. Tuttavia, l’elevato ingaggio del giocatore sembrava poter rappresentare un ostacolo significativo per entrambe le squadre italiane.

Agente di Rashford in Italia: le ultime su Milan e Juventus

Il Manchester United, dal proprio canto, ha aperto alla possibilità di cedere Rashford in prestito, con l’obiettivo di trovare una soluzione entro la fine della finestra di mercato invernale. Al netto dell’interesse di Milan e Juventus, la concorrenza di club come il Borussia Dortmund pareva destinato a complicare ulteriormente la trattativa.

Alle notizie che vedevano il club tedesco tra i maggiormente indiziati ad accaparrarsi le prestazioni del talentuoso quanto discontinuo attaccante dei Red Devils, però, va aggiunto quanto riferito dal The New York Times. Secondo quest’autorevolissima fonte, i rappresentanti di Rashford hanno avviato colloqui esplorativi con il Milan per un possibile trasferimento in prestito nel mercato di gennaio.

Dwaine Maynard, fratello e agente del giocatore, è volato a Milano nella giornata di ieri, martedì 8 gennaio, per incontrare i responsabili del reclutamento del club. Le trattative sono ancora in una fase preliminare, anche perché il team dirigenziale del Milan era appena rientrato da Riyad, dove aveva assistito alla trionfale vittoria in Supercoppa.

Un aggiornamento importante e di non poco conto, che certamente non chiosa una vicenda in pieno divenire ma che, al contempo incendia e aumenta le speranze e le attese tra le file rossonere. Tra le varie, ad ogni modo, anche la Juventus resta interessata al giocatore, ormai ai margini del progetto con Amorim.