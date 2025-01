Milan tradito e firma con la Roma: è durato meno di un anno

Giungono gustosi aggiornamenti in merito ad una delle operazioni più discusse e chiacchierate degli ultimi mesi tra i vicoli della città eterna

Con l’approdo di Claudio Ranieri a Trigoria e le prime partite compiute dalla sua nuova Roma, la sensazione è che i giallorossi siano passati da quella che si candidava concretamente ad essere la peggiore stagione della propria storia (o quantomeno del recente passato giallorosso) ad una meno traumatica annata di passaggio, durante cui sarà necessario approntare un terreno fecondo per una definitiva rinascita di quella Roma capace di mettere in difficoltà le contendenti allo scudetto, come di fatto avvenuto per gran parte del terzo millennio.

Il lungo e impegnativo lavoro da svolgere non riguarderà soltanto gli aspetti relativi al rettangolo verde, ma, come dichiarato dallo stesso Ranieri (il quale ha pubblicamente ammesso di essere diviso equamente tra il ruolo di allenatore e quello di dirigente), anche e soprattutto quelli gestionali, che fungeranno poi da base per costruire i risultati visibili sul campo.

Uno dei temi più chiacchierati è senza dubbio alcuno quello relativo al nuovo allenatore che raccoglierà il testimone di Sir Claudio, il quale è già promesso ad una scrivania da dirigente per giugno.

Comprendere il prima possibile quale sarà la nuova identità tattica della Roma è una priorità difficile da posticipare, soprattutto considerando la possibilità di intervenire da subito sul mercato per assemblare una rosa che possa coincidere con le esigenze del nuovo allenatore. In tal senso spicca anche la questione del possibile cambio di direttore sportivo, su cui sono emerse delle scottanti indiscrezioni nelle ultime ore.

La Roma torna su Sartori: Ghisolfi trema

Florent Ghisolfi ha ufficialmente imparato l’italiano – o perlomeno quello sufficiente a intrattenere un’intervista comprensibile al fianco di Diletta Leotta -, ma ciò non sembrerebbe avergli garantito la permanenza indiscussa all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Il mercato compiuto nel corso dell’estate è tutt’ora fonte di particolare livore da parte della tifoseria, che lamenta ancora la mancata esplosione di esosi investimenti come Enzo Le Fée – oramai vicino ad essere ceduto in prestito – o Matias Soulè, il cui impiego è stato profondamente messo in discussione dalla sontuosa rinascita di Paulo Dybala.

Ghisolfi, dunque, può dirsi tutt’altro che comodo sulla poltrona che attualmente gli spetta a Trigoria, soprattutto considerando le recenti indiscrezioni diramate da Il Resto del Carlino stamane. Secondo il quotidiano la Roma starebbe corteggiando nuovamente Giovanni Sartori del Bologna, ovvero uno dei direttori sportivi più stimati della penisola (non è un caso che anche il Milan di Ibrahimovic stia valutando con attenzione la possibilità di recapitargli un’offerta irrinunciabile).

La sensazione tra i vicoli della città eterna è che il popolo giallorosso desideri un direttore sportivo/tecnico che abbia un’esperienza conclamata alle nostre latitudini e che, dunque, sia inserito nelle dinamiche italiane. Il biennio di Sartori al Bologna è attualmente in scadenza e le imminenti trattative con i vertici bolognesi saranno decisive per capire se ci possa essere un futuro in giallorosso.