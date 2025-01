Accordo con Roma la Roma per Lorenzo Pellegrini: nuovo ribaltone di calciomercato in Serie A dopo il Derby della Capitale.

Il calciomercato della Roma è in pieno fermento, con diverse trattative in corso che potrebbero rimodellare significativamente la rosa giallorossa. Nelle ultime ore, il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, è stato avvistato a Milano per discutere di un possibile scambio tra Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers con il Milan. L’operazione prevede il passaggio a titolo definitivo dei due giocatori.

Parallelamente, la Roma sta sondando la possibilità di riportare Davide Frattesi nella Capitale. Per facilitare l’operazione, i giallorossi potrebbero offrire Bryan Cristante come contropartita tecnica all’Inter, stando almeno alle notizie emerse nel corso delle ultime ore. Tuttavia, l’Inter valuta attentamente la proposta, considerando sia l’aspetto economico che tecnico dello scambio, all’interno di una trattativa che, ad ogni modo, sta vedendo il nome dell’ex Sassuolo rimbalzare con sempre più insistenza in ottica giallorossa.

Accordo Roma-Napoli per Pellegrini: ribaltone dopo il Derby

In un periodo ricco di impegni ed emozioni sul terreno di gioco, inoltre, le speculazioni di calciomercato non hanno esentato da coinvolgimenti anche Lorenzo Pellegrini, tra i protagonisti maggiormente negativi di questa prima parte di stagione e, fino a qualche giorno fa, annoverabile tra i maggiormente indiziati a partire già a gennaio.

Diversi gli accostamenti alle squadre del nostro campionato, tra cui la su citata Roma. Il capitano giallorosso, però, si troverebbe, dopo il goal siglato nel Derby, in una situazione totalmente diversa, con la prestazione di domenica scorsa che, oltre ad avere una sorta di sapore di redenzione, parrebbe poterne aver cambiato anche il futuro in ottica calciomercato.

Claudio Ranieri ha espresso chiaramente la volontà di trattenere il giocatore, affermando: “Io mi auguro che Lorenzo possa restare qui con noi, però deve essere contento anche lui. Questa è la cosa più importante”. Intanto, a fare il punto della situazione su Pellegrini è Gianluca Di Marzio, dopo aver ribadito la presenza della Roma su Frattesi e specificare che l’Inter preferirebbe non cederlo ad una diretta concorrente per lo Scudetto come il Napoli.

Su Pellegrini, il giornalista di Sky Sport ha annunciato in diretta: “Pellegrini è l’altro nome sul quale il Napoli stava lavorando già da tempo. Aveva già un accordo con la Roma, poi Pellegrini, da capitano, ha fatto goal nel Derby. Bisogna capire se abbia ancora intenzione di accettare un’altra destinazione quale il Napoli“.