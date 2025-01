Dalla Juve al Napoli: l’accordo è saltato

Ecco le ultime in merito ad un obiettivo del calciomercato invernale condiviso dalla Juve di Thiago Motta e il Napoli di Antonio Conte

La rivoluzione compiuta nel corso dell’estate da alcune società della massima lega italiana sembrerebbe aver sortito effetti ben diversi a seconda del progetto, come le sorprendenti posizioni della classifica fanno ben intendere.

Se da una parte vi è stata l’efficace ristrutturazione partenopea presieduta da Antonio Conte, dall’altra ecco le contestazioni dei tifosi relative alla gestione delle risorse compiuta da Cristiano Giuntoli e Thiago Motta, i quali hanno assemblato una formazione che, a prescindere dal legittimo periodo di ambientamento necessario alla definitiva applicazione dei piani tattici del tecnico italo-brasiliano, sembrerebbe pagare la presenza di alcuni squilibri.

Se ci si mettono anche gli infortuni, poi, ecco che Giuntoli si trova costretto ad assicurare a Motta almeno due colpi di pregio nel corso del calciomercato invernale, durante cui a Torino dovrà sbarcare quantomeno un’alternativa a Dusan Vlahovic – oramai è evidente come il tecnico brasiliano aneli ad un centravanti che sia in grado di legare la manovra di impostazione offensiva con maggior qualità – e un sostituto di Gleison Bremer, la cui stagione è stata bruscamente interrotta dalla rottura del legamento crociato.

Tuttavia, nonostante la gestione ben più efficace delle proprie risorse rispetto a quella compiuta dalla Vecchia Signora, anche il Napoli di Conte è soggetto agli imprevisti e, difatti, dopo l’infortunio che terrà Alessandro Buongiorno fermo ai box ancora per un pò, l’ex allenatore della Juventus parrebbe pretendere l’approdo di un nuovo centrale. Ecco le ultime in merito ad un obiettivo condiviso proprio da Napoli e Juventus.

Emergenza in difesa per Juve e Napoli: Renato Veiga nel mirino della Bundesliga

Il profilo che sembrerebbe aver stregato sia Castel Volturno che la Continassa risponde al nome di Renato Veiga, il quale è attualmente uno dei pilastri principali di quell’affascinante progetto del Chelsea che vede come protagonisti un gruppo di giovani promesse.

I blues hanno difatti applicato una politica piuttosto curiosa, che prevede la chiusura di una serie di contratti a lungo termine per le proprie promesse. Basti pensare a quanto avvenuto con colui che in questo momento appare di gran lunga il calciatore più raffinato, decisivo e importante della rosa londinese (e non solo): Cole Palmer. Lo straripante talento ex City, difatti, si è legato ai blues con un contratto fino al 2033, il che fa piuttosto impressione.

Sorte simile per Veiga, il cui contratto ha scadenza fissata al 2031. Non è de escludere, tuttavia, che il Chelsea possa far partire in prestito il proprio talento portoghese, o addirittura, in caso di offerte gustose, cedere il cartellino.

Alla Juve e al Napoli, tuttavia, si è recentemente aggiunto il VfB Stuttgart, che, secondo quanto riportato da Florian Plettenberg sul proprio account X (Twitter), starebbe monitorando attentamente lo sviluppo del jolly difensivo classe 2003. Si tratta di un gigante mancino di 190 centimetri, in grado di ricoprire sostanzialmente ogni ruolo della linea difensiva.