Milan-Juve, stavolta è finita: visite mediche e firma

Calciomercato Juventus, i bianconeri piazzano il primo colpo di mercato. Tutto fatto: atteso a Torino per le visite mediche e la firma

La Juventus ha piazzato il primo colpo della propria campagna acquisti. Almeno stando alle informazioni che questa mattina sono state riportate da Repubblica. E Thiago Motta può iniziare a respirare e sorridere. Soprattutto perché si tratta di un innesto necessario per il futuro della Vecchia Signora.

Non è il centravanti: per quella zona del campo rimangono in piedi le ipotesi che portano a Kolo Muani del Psg e Zirkzee del Manchester United. E ci potrebbe anche essere un importante intreccio di mercato. Sì, perché sul francese c’è stato l’inserimento dei Red Devils che potrebbero in questo modo liberare l’olandese, pallino di Motta. Si vedrà. Ma la priorità, ovviamente, era quella di prendere un difensore. E a quanto pare Giuntoli è riuscito nel proprio intento.

Calciomercato Juventus, arriva Araujo

L’affare è stato fatto con il Barcellona, che ha dato il proprio ok per il prestito di Araujo. Non sappiamo, al momento, se nella formula è stato inserito il diritto di riscatto, quasi sicuramente non c’è l’obbligo. Uruguaiano, 25 anni, Araujo ha anche passaporto spagnolo quindi non c’è nessun problema per la Juventus per il tesseramento.

Tutto fatto, quindi, tant’è che il giornale in edicola questa mattina si spinge oltre: la prossima settimana il difensore è atteso a Torino per sostenere le visite mediche e per firmare l’accordo con il club bianconero fino al termine di questa annata. Poi in futuro, magari capendo che tipo di ambientamento ha avuto, si vedrà. Non dovrebbe essere, comunque, il solo difensore in soccorso di Motta dopo gli infortuni di Bremer e Cabal e l’epurazione di Danilo: Giuntoli tratta anche Hancko del Feyenoord e non perde di vista quelle che potrebbe essere le occasioni che da qui alla fine di gennaio si potrebbero presentare. Mollata, definitivamente, la pista che portava a Tomori del Milan: con l’arrivo di Conceicao dentro ai rossoneri sono cambiate le gerarchie.