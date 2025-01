Scambio Roma-Milan e addio definitivo: è già in volo

Scambio Roma-Milan. Il direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, ed il mercato della Roma, stanno prendendo il volo. In arrivo importanti novità.

La prima settimana del mercato di gennaio ci ha già salutato. Ancora ci si muove con molta circospezione poiché i denari a disposizione sono pochi e, adesso più che mai, è vietato sbagliare poiché non vi sarà più un mercato ‘di riparazione’.

La Roma il suo mercato lo ha già iniziato. Enzo Le Fée, arrivato dalla Ligue 1 soltanto l’estate scorsa, ha già salutato tutti ed è atterrato in Inghilterra. Partirà dalla Championship, la seconda serie del campionato inglese, e dovrà attivamente contribuire alla risalita in Premier League del Sunderland. Il mercato della Roma sta, però, proseguendo cercando di condurre in porto trattative valide sia per l’immediato come in previsione della prossima stagione. E se Enzo Le Fée è volato in Inghilterra per dare avvio alla sua nuova avventura professionale, il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, non vuole essere da meno e come il centrocampista francese è pronto a decollare.

Scambio Roma-Milan. Ghisolfi vuole Saelemaekers a titolo definitivo

Un aereo anche per Florent Ghisolfi. Diversa, però, la destinazione. Non l’Inghilterra, bensì sempre l’Italia. Più esattamente Milano.

Il direttore sportivo giallorosso intende infatti discutere con i pari grado rossoneri riguardo il futuro di Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers. Come riportato su X da Matteo Moretto, la Roma ed il Milan si incontrano per trovare la quadra economica che possa soddisfare entrambe le parti e far si che il prestito secco dei due giocatori possa trasformarsi in acquisto a titolo definitivo. La Roma intende tenere Alexis Saelemaekers così come il Milan è soddisfatto di Tammy Abraham, ma non è così semplice. L’approdo, immediatamente vincente di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan, potrebbe complicare il buon esito dell’operazione. Il tecnico portoghese ritiene infatti il centrocampista belga perfetto per il suo sistema di gioco. La partenza di Florent Ghisolfi, in direzione Milano, servirà esattamente a smussare gli immancabili complicati angoli. Il direttore sportivo giallorosso è, però, fiducioso.

Claudio Ranieri, ed il nuovo tecnico della Roma che verrà, potranno contare su Alexis Saelemaekers.