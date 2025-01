Calciomercato Roma, colpo in Serie A: è il pupillo di Ranieri

Calciomercato Roma, i giallorossi alla ricerca di un sostituto di Enzo Le Fée in mezzo al campo. Nel mirino un pupillo di Ranieri

Con l’uscita di Enzo Le Fée, già volato in Inghilterra per iniziare la sua avventura al Sunderland, la Roma ha bisogno di un altro centrocampista. Ghisolfi in questo momento è a Milano per cercare soprattutto di andare a chiudere lo scambio Frattesi-Cristante, ma non perde di vista le altre piste.

Di nomi, alla Roma, in questo periodo, soprattutto quando si è capito che il francese era con le valigie in mano, ne sono stati accostati parecchi: sa Doucoure dell’Everton, passando per Ritz del Borussia Monchengladbach e finendo, secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate da Il Romanista, con un giocatore che Claudio Ranieri conosce bene, avendolo anche allenato lo scorso anno al Cagliari. Con il tecnico romano è stato uno dei pilastri della squadra, fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Calciomercato Roma, occhi su Makoumbou

Il nome è quello di Makoumbou, 26 anni, un mediano naturale che può giocare anche in difesa. Congolese, ma nato in Francia quindi comunitario, il giocatore sarebbe entrato nel mirino dei giallorossi per questa seconda parte di stagione. Nessun problema di ambientamento nel massimo campionato italiano, uno che conosce i metodi di lavoro dell’allenatore, uno del quale l’allenatore si fida. Insomma, tutto potrebbe portare a dama, anche perché in questo caso non parliamo di una cifra importante da investire. La valutazione potrebbe anche non superare i 6-7 milioni di euro.

A conferma di tutto questo – e magari potrebbe essere utile anche per abbassare il prezzo – c’è il contratto in scadenza di Makoumbou il prossimo 30 giugno del 2026. Quindi tra 18 mesi. Non tantissimo tempo, e sappiamo benissimo che una situazione del genere potrebbe sicuramente aiutare nella trattativa.