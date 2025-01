Frattesi alla Roma, pagamento in due step: le cifre dell’affare

Davide Frattesi sempre più vicino alla Roma: si lavora sulla base di un pagamento in due step: ci sono già le cifre dell’affare e si continua a trattare per arrivare alla fumata bianca

I giallorossi vogliono fortemente il centrocampista dell’Inter e stanno facendo di tutto per accontentare Claudio Ranieri. Nonostante il budget di gennaio non sia così elevato c’è la possibilità di accontentare i nerazzurri con una formula particolare e vantaggiosa.

Davide Frattesi e la Roma, una storia lunga ormai diversi anni. Il ragazzo nato nella Capitale e cresciuto nella Lazio, è stato prelevato da Bruno Conti e trasferito nel settore giovanile giallorosso quando era un ragazzino. Ha raggiunto la Primavera, si è fatto le ossa e ha spiccato il volo tra i professionisti. Tanta gavetta, poi la crescita costante tra Ascoli, Empoli e Monza, fino alla consacrazione con la maglia del Sassuolo. Carnevali lo ha trattato sul mercato come un gioiello prezioso e alla fine lo ha venduto per 40 milioni all’Inter. La Roma è stata vicina a lui per ben due volte: prima nel gennaio 2023, quando Tiago Pinto voleva regalarlo a Mourinho sfruttando il 50% sulla futura rivendita che era presente sul suo contratto.

Poi l’estate scorsa, su esplicita richiesta di Daniele De Rossi. In entrambi i casi sono mancati una manciata di milioni di euro (soprattutto la prima volta) per riportarlo a Trigoria. Il ragazzo ha sempre espresso la sua disponibilità a vestire di nuovo i colori giallorossi ma non ce n’è stata occasione. Questa volta potrebbe essere diverso, perché si stanno creando gli incastri giusti per andare a dama.

La Roma prova l’assalto decisivo a Frattesi: prestito con obbligo di riscatto per un totale di 32 milioni

Ranieri vuole Davide Frattesi per completare il suo centrocampo. Un altro giocatore con quel dinamismo sarebbe perfetto per creare un trio perfettamente assortito, con Kone e Paredes. Una mediana completa per caratteristiche fisiche e tecniche, di certo tra le migliori in Italia. Ghisolfi è partito alla volta di Milano con l’avvocato Milano e secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sarebbero in corso colloquio con il ds interista Ausilio.

Al di là di quanto comunicato sui giornali per quanto riguarda il prezzo di Frattesi (45 milioni), le cifre potrebbero essere assai più basse e con una formula in due step. Si perché la Roma sta lavorando sulla base di un prestito oneroso piuttosto alto e un riscatto obbligato a giugno. Si potrebbe arrivare ad un totale di 32-33 milioni, divisi tra 7-8 a gennaio e 25 in estate. La cessione possibile di Le Fee a titolo definitivo al Sunderland in caso di promozione coprirebbe proprio quel tipo di esborso. Vediamo se nelle prossime ore arriverà la tanto attesa fumata bianca, anticipando sia il Napoli che il Tottenham, al momento le più interessate al ragazzo classe ’99.