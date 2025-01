Maxi intreccio Roma-Inter, arriva il nuovo blitz: ha vuotato il sacco

L’intreccio tra Inter e Roma continua ad allargarsi e a regalare nuovi interessanti colpi di scena: gli ultimi risvolti

Quella che porterà al fischio d’inizio della gara del Dall’Ara contro il Bologna è stata una settimana contrassegnata da numerose voci di mercato in casa Roma. Con l’obiettivo di mettersi nelle condizioni propizie per rinforzarsi in tempi relativamente brevi, i giallorossi stanno giocando su più tavoli con alcune priorità che Ghisolfi ha cerchiato in rosso nei propri dossier.

Dopo aver definitivamente chiuso con il Sunderland l’operazione Le Fée, in attesa di nuovi riscontri su Frattesi, l’area tecnica giallorossa continua a lavorare alacremente non solo per l’acquisto di un vice Dovbyk, ma anche per un nuovo esterno. A tal proposito, in giornata è emersa l’indiscrezione relativa all’interessamento della Roma per Buchanan, impiegato con il contagocce da Simone Inzaghi in questo primo scorcio di stagione. A confermare le velleità della Roma è stato anche Matthew Scianitti di TSN che ha fatto il punto della situazione su Buchanan, offrendo una chiave di lettura piuttosto interessante.

Calciomercato Roma, Buchanan non ‘molla’ l’Inter: lo scenario

Dopo aver rincarato la dose in merito all’interessamento concreto dei giallorossi per il canadese, Scianitti ha infatti messo in evidenza le velleità del classe ’99, intenzionato a giocarsi le sue chances in maglia nerazzurra. Nonostante i soli 54 minuti messi a referto in campionato, l’ex Bruges non vorrebbe lasciare anzitempo l’Inter, almeno per adesso.

Dal canto suo, la Roma non molla la presa e sta provando effettivamente a capire i margini di manovra di una trattativa che, comunque, allo stato attuale della situazione non è ancora decollata proprio per i motivi sopra citati. I giallorossi vorrebbero infatti imbastire la trattativa in prestito con diritto di riscatto: muro dell’Inter, che aprirebbe solo ad una cessione a titolo definitivo di Buchanan. I prossimi giorni, in un senso o nell’altro, potrebbero risultare assolutamente decisivi sotto questo punto di vista.