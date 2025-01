Calciomercato Roma, primo no dell’Inter e nuova richiesta in Serie A

Calciomercato Roma. La formazione di Claudio Ranieri ha il morale a mille dopo la vittoria nel derby. Energie positive da scaricare anche sul mercato.

“Ripartire dal derby“. È questa la parola d’ordine che Claudio Ranieri sta ossessivamente ripetendo da giorni ai suoi ragazzi. Il Bologna non è avversario da sottovalutare, soprattutto al Dall’Ara.

Sicuramente non sarà una gara più facile rispetto a quella contro la Lazio. La Roma deve però proseguire la sua risalita in classifica, verso una posizione più consona e finora ancora troppo lontana dalle aspettative iniziali. Claudio Ranieri prosegue il suo lavoro e con un occhio guarda anche al mercato in corso. I contatti continui con il direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, rappresentano la conferma di come la Roma intenda far sentire la propria voce anche in questa sessione invernale. Florent Ghisolfi, a Milano, non intende incontrare soltanto i dirigenti del Milan per assicurarsi a titolo definitivo Alexis Saelemaekers…

Calciomercato Roma. Ranieri cerca anche in casa Inter

C’è infatti anche l’Inter tra le società dove la Roma intende ‘pescare’ in questo mercato di riparazione.

Non è più un mistero che Claudio Ranieri farebbe salti mortali per avere in formazione Davide Frattesi, centrocampista romano, ex Sassuolo, che in nerazzurro non riesce a trovare lo spazio desiderato. Ma l’azzurro non è l’unico obiettivo della Roma in casa Inter. La conferma arriva direttamente da calciomercato.it. Vi è infatti un altro prospetto che all’Inter non riesce a giocare in maniera continuativa ed è l’esterno canadese Tajon Buchanan. La società nerazzurra sta valutando il futuro del giovane talento.

In Italia la Roma, così come la Fiorentina, hanno chiesto informazioni. Il numero uno nerazzurro, Beppe Marotta, è però contrario al prestito secco. Cessione a titolo definitivo o prestito che includa un obbligo di riscatto. Tajon Buchanan è arrivato alla Pinetina esattamente un anno fa con la società nerazzurra che ha sborsato una cifra pari a 8 milioni di euro. Buchanan e l’Inter, al momento, riflettono. La Roma rimane in attesa di novità.