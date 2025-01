Dal Napoli all’Inter: scambio con la Roma e colpo scudetto

Il calciomercato invernale si prepara a generare una serie di violente scosse all’interno dell’economia di una serie di big italiane

Nonostante sinora non sia stata ufficialmente chiusa neanche un’operazione, il calciomercato invernale dell’AS Roma sembrerebbe restituire segnali di vitalità, anche e soprattutto a causa dell’ormai nota volontà di Ranieri di rinforzare un organico tanto promettente quanto incompleto, a cui occorrono inevitabilmente un paio di innesti per vantare quantomeno un undici titolare completo.

Tuttavia, come da regola aurea del calciomercato, per accogliere occorre cedere e, in tal senso, la sensazione è che i giallorossi siano pronti a veder partire elementi che sino a poche settimane fa apparivano come pilastri inamovibili della compagine capitolina.

L’approdo di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa, difatti, ha letteralmente ribaltato le gerarchie dei cosiddetti senatori, che attualmente sembrerebbero più Dybala, Hummels e Paredes, piuttosto che gli ormai storici Pellegrini, Cristante e Mancini.

La triade appena citata, difatti, parrebbe aver perso quell’aura di intoccabilità che li aveva caratterizzati fino alla gestione Juric, sia in termini di equilibri nel rettangolo verde, che per quanto concerne le probabilità di vederli partire.

La sensazione è che soltanto una personalità come quella di Ranieri – dunque un icona immortale del romanismo e della romanità – potesse intervenire con tale veemenza sugli equilibri di Trigoria, poiché difficilmente immaginiamo un Pellegrini o un Cristante permettersi di contestare Sir Claudio a casa sua. In tal senso sono emerse delle scioccanti indiscrezioni nelle ultime ore.

I Friedkin vogliono Frattesi: Pellegrini e Cristante come contropartite

Nella città eterna un gol al derby, in particolare se di ottima fattura, può generare un terremoto di considerevole magnitudo, in grado di annebbiare la vista e i sensi di quei tifosi che, fino a qualche istante prima, si ritrovavano a riversare insulti e male parole al calciatore in questione.

A tale fenomeno, tuttavia, dovrebbero essere impermeabili adatti ai lavori, dirigenti e allenatori e, stavolta, la sensazione è che Claudio Ranieri voglia evitare che anche all’interno di Trigoria si diffondano le crepe della scossa generata da Lorenzo Pellegrini nel derby vinto per due a zero.

Difatti, secondo quanto riportato da Paolo Assogna sul proprio account Instagram, la Roma potrebbe utilizzare sia Cristante che Pellegrini come possibili contropartite per l’affare Frattesi, il quale, sempre secondo il giornalista di Sky Sport, sarebbe un desiderio proveniente direttamente dalla presidenza Friedkin.