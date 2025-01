Rome e Inter hanno sciolto il rebus: si chiude con lo scambio

Giungono gustose novità in merito al chiacchierato incrocio di interessi e necessità tra la Roma di Ghisolfi e l’Inter di Marotta

Il primo terzo della sessione di mercato invernale si è consumato senza particolari sorprese ma, come dichiarato dallo stesso Claudio Ranieri in occasione della conferenza stampa di Bologna-Roma, la tradizione prevede che siano gli ultimi giorni di calciomercato a regalare i colpi più altisonanti.

Negli scorsi giorni, comunque, non sono mancate le voci relative ad una serie di possibili trasferimenti che modificherebbero radicalmente alcuni equilibri della massima lega italiana.

In particolare nelle scorse ore si è manifestata con particolare insistenza una possibile intesa tra Roma e Inter in relazione ad una serie di operazioni che vedrebbero incrociarsi interessi e cessioni delle due società.

Da una parte abbiamo infatti un’Inter bisognosa di quel capitale liquido in grado di alimentare la ricerca di calciatori utili ad allungare una squadra sin troppo corta per le aspirazioni nutrite sulle diverse competizioni, dall’altra una Roma alla disperata ricerca di quelle pedine che possano completare un undici titolare più che dignitoso, a cui quest’estate è stata negata una definitiva quadra a causa di una gestione curiosa delle sorprendenti risorse fornite dalla famiglia Friedkin. Di recente sono emerse nuove indiscrezioni in grado di smuovere ulteriormente le trattative tra Inter e Roma.

Scambio di prestiti: Buchanan alla Roma e Cristante all’Inter

La Roma di Claudio Ranieri appare attualmente come un’interlocutrice ideale per l’Inter di Marotta, a causa di una proprietà disposta a spendere altri soldi dopo gli ingenti investimenti compiuti nel corso dell’estate (e all’Inter, come ben noto, il capitale serve e non poco) e della posizione in classifica a dir poco innocua per i nerazzurri.

Mentre le voci sul possibile affare Frattesti continuano a invadere i corridoi di Trigoria e Appiano Gentile, le due società continuano a valutare le proprie esigenze, che, curiosamente, sembrerebbero continuare a incrociarsi.

Nelle ultime ore, infatti, sono emerse delle indiscrezioni relative all’interesse di Florent Ghisolfi per Tajon Buchanan, il quale andrebbe a colmare quel vuoto che attualmente costringe Ranieri a schierarsi costantemente con la difesa a tre.

L’esterno nerazzurro, difatti, può vantare una tecnica e una rapidità di pregio, che ne fanno un’ideale alternativa sia per Saelemaekers (nel caso di una difesa a quattro che vedrebbe il belga avanzare in zona più offensiva) che per Zaki Celik, il quale non può certamente illudersi di mantenere la titolarità dopo la sessione invernale. In tal senso appare impossibile non ipotizzare un incrocio di prestiti tra le due società, visto il chiacchierato interesse di Simone Inzaghi nei confronti di Bryan Cristante.