Scambio con Yildiz, Juve sottosopra: assegno da 50 milioni

Scambio con Yildiz. Dal mercato, in ottica Juve, arrivano indiscrezioni che inquietano il popolo bianconero. Il talento turco può davvero partire? E per chi?

Essere nella condizione di non potersi permettere errore alcuno è decisamente la peggiore quando si affronta una sessione di calciomercato.

La condizione delle Juventus, e del suo direttore tecnico Cristiano Giuntoli, è però questa. La mega campagna acquisti-cessioni della scorsa estate, per un totale di 200 milioni di euro, non soltanto non ha portato i risultati sperati ma proprio le ‘scelte’ più onerose in termini di cartellino ed ingaggio, Teun Koopmeiners e Douglas Luiz, rappresentano le delusioni più cocenti. Le due gravi perdite in difesa, Gleison Bremer e Juan Cabal, hanno rappresentato un’ulteriore complicazione che alla Continassa avrebbero preferito evitare. La Juventus cerca un attaccante ma, soprattutto, uno-due difensori. La società bianconera sembra aver individuato un obiettivo da centrare. La soluzione sembra essere vicina. Sembra.

Scambio con Yildiz. Araujo alla Juventus

Cristiano Giuntoli e Thiago Motta appaiono fortemente convinti sul nome di Ronald Araujo del Barcelona.

Ronald Araujo, classe 1999, difensore del Barcellona, nonché della nazionale uruguaiana, appare come il nome più caldo in ottica difesa della Juventus. Una ‘pesante’ conferma arriva da elnacional.cat che rende noto come il difensore blaugrana abbia ormai raggiunto l’accordo con il club bianconero. Tutto pronto quindi per un suo immediato viaggio di sola andata in direzione Torino? Assolutamente no. Resta infatti da trovare l’accordo più importante, e difficile. Barcellona e Juventus ricercano la quadra economica per chiudere l’operazione. Il Barcellona chiede almeno 50 milioni di euro per il suo difensore.

A queste cifre la Juventus non può rimanere seduta al tavolo delle trattative. Il direttore sportivo del Barcellona, Deco, ha pensato allora di inserire nell’operazione Ronald Araujo il cartellino di Kenan Yildiz, il 19enne talento turco della Juventus. Uno scambio alla pari. Kenan Yildiz è talento che piace molto al tecnico Hansi Flick e prospetto che rientra nel progetto giovani del club blaugrana. A questo punto, però, sarebbe probabilmente la Juventus a stoppare la trattativa. Il talento di Ratisbona rappresenta la pietra angolare sul quale si sta costruendo il non facile progetto di ricostruzione di una Juventus vincente.

I recenti, e deludenti, risultati della formazione di Thiago Motta sconsigliano fortemente questa cessione.