Scambio Roma-Inter per Frattesi: cambia la contropartita

La proposta della Roma e la risposta dell’Inter: sono ore assolutamente movimentate nel quartier generale giallorosso. Le ultimissime

Con la testa rivolta al campo e alla delicata sfida di campionato contro il Bologna, la Roma non vuole lasciare nulla di intentato anche in sede di calciomercato. La volontà di rinforzare da i reparti da tempo sotto la luce dei riflettori si coniuga, però, alla necessità di scandagliare diverse tracce alla ricerca della soluzione più congeniale anche da un punto di vista economico.

Sotto questo punto di vista, gli scambi potrebbero regalare soluzioni invitanti: ecco perché i giallorossi continuano a muovere le loro pedine in attesa che si creino i presupposti giusti. A tal proposito, la situazione più calda per i giallorossi porta direttamente a Davide Frattesi. Il nome del centrocampista dell’Inter è stato cerchiato in rosso nella lista dei desideri di Ghisolfi che, però, allo stato attuale della situazione non può avvicinare la richiesta da 45 milioni di euro fatta trapelare dai nerazzurri. Da qui l’ipotesi di allargare il raggio d’azione, inserendo nella trattativa contropartite tecniche con le quali la Roma riuscirebbe a ridimensionare l’esborso cash.

Calciomercato Roma, Zalewski nell’affare Frattesi: la risposta dell’Inter

Nei giorni scorsi era stata ventilata la possibilità di uno scambio con Pellegrini che, però, ha ribadito la volontà di restare nella Capitale. In un mosaico che si prospetta ancora piuttosto magmatica, la Roma sta continuando a premere. Secondo quanto riferito da Pasquale Guarro, nelle ultime ore i giallorossi avrebbero provato a riannodare i fili del discorso, proponendo all’Inter il cartellino di Zalewski.

Immediata la risposta dei nerazzurri: “No, grazie”. Il profilo dell’esterno polacco non sembra scaldare più di tanto l’area tecnica meneghina, che ha altre priorità in vista del mercato di riparazione. Ad ogni modo, la Roma continua a tessere la tela. Frattesi obiettivo numero uno: a Ghisolfi il compito di trovare la quadra vincente, a dispetto delle smentite di rito e del ‘gioco’ di depistaggi.