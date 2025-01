50 milioni e nuovo ribaltone Juve: il Milan è già un ricordo

Ribaltone Juventus da 50 milioni di euro: il Milan è già un ricordo. Le ultime di calciomercato che coinvolgono Thiago Motta e Conceicao.

La stagione calcistica, come spesso accade, è teatro di intense manovre di mercato. Juventus e Milan stanno riscrivendo un nuovo capitolo della loro storica rivalità, questa volta sul piano delle trattative. La Vecchia Signora, così come i Diavoli, hanno messo da tempo nel mirino un talento di prospettiva che potrebbe fare la differenza.

Le strategie di Giuntoli, più genericamente, vanno inserite in un contesto che vedono i bianconeri chiamati a doversi risollevare insieme al proprio allenatore, Thiago Motta, che nel derby con il Torino ha confermato una sindrome da ‘pareggite’ non ancora superata e per la quale, anche il calciomercato potrebbe essere di aiuto.

Nel frattempo, il Milan osserva con non meno attenzione. gli sviluppi di calciomercato. La società rossonera non ha intenzione di restare a guardare e potrebbe rispondere con un colpo altrettanto ambizioso, rilanciando le sue ambizioni in campionato e in Europa. Questa dinamica di mercato sottolinea come le rivalità storiche possano assumere nuove forme, estendendosi ben oltre il rettangolo verde, dove qualche settimana fa la nuova squadra di Conceicao è riuscita ad avere ragione su quella bianconera nella semifinale di Supercoppa.

Kolo Muani tra Premier League e Serie A: la Juventus non si arrende

L’intreccio del mercato Juventus-Milan, come noto, parrebbe coinvolgere soprattutto la situazione di Randal Kolo Muani. Il Tottenham Hotspur si trova a giocare una delicata partita per l’attaccante del Paris Saint-Germain, tra esitazioni e concorrenza spietata. Gli Spurs, attualmente 12esimi in Premier League, hanno bisogno di rinforzi urgenti per risollevare una stagione complicata. Nonostante l’arrivo del giovane portiere Antonin Kinsky, il focus si sposta ora sul reparto offensivo.

Kolo Muani rappresenta un obiettivo primario per il club londinese, ma la trattativa si complica: il PSG chiede un obbligo di riscatto attorno ai 50 milioni di sterline, una condizione che Tottenham, per ora, rifiuta di accettare. Nel frattempo, Juventus e Manchester United osservano con interesse, pronte a inserirsi se le trattative con gli Spurs dovessero arenarsi. Il

Il giocatore, pur aperto all’idea di un trasferimento a Londra, intende valutare tutte le opzioni disponibili prima di prendere una decisione. Questa vicenda riflette un mercato in continua evoluzione, dove ogni movimento può avere ripercussioni a catena. Che sia un colpo last-minute o una strategia di lungo periodo, il mercato invernale si conferma un momento cruciale per ridefinire gli equilibri del calcio europeo.

La medesima fonte anglosassone evidenzia come la Juventus abbia avanzato una proposta di prestito con opzione di acquisto e sta vedendo ora come ora aumentare la fiducia per la felice riuscita della trattativa, confidando nel fatto che Kolo Muani possa preferire la Vecchia Signora al Tottenham. Quest’ultimo, dal proprio canto, non pare intenzionato ad arrendersi facilmente e starebbe maturando l’idea di avanzare una nuova proposta, più allettante per il PSG.