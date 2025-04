Addio con la clausola e tiro mancino: ribaltone Roma-Napoli

Addio con la clausola e tiro mancino. Il mercato accende già i suoi fari su un campionato ancora in corso. Partono le prime sfide decisive.

L’Inter di Simone Inzaghi continua la sua marcia inarrestabile. Obiettivo il bis scudetto. Eliminate, ad una ad una, tutte le possibili avversarie, non rimane che sconfiggere definitivamente il Napoli di Antonio Conte.

Più facile a dirsi che a farsi dal momento che le formazioni guidate dal tecnico salentino non mancano mai di quella feroce determinazione che rappresenta uno dei tratti distintivi del DNA dell’ ex allenatore di Juventus ed Inter. Proprio il futuro dell’attuale tecnico del Napoli sta tenendo sulla corda i tifosi partenopei che temono di perdere il loro allenatore dopo soltanto una stagione. Le sirene provenienti da Torino, sponda Juventus, non possono lasciare insensibile Antonio Conte. Non è però questo il momento di pensare al futuro poiché vi è un presente che per il Napoli può significare scudetto. Nel frattempo un altro ex Juve, il direttore sportivo Giovanni Manna, sta lavorando per assestare un sensazionale colpo di mercato per il club guidato da Aurelio De Laurentiis.

Addio con la clausola e tiro mancino. La spunta Giovanni Manna ed il Napoli

Il Napoli non vuole perdere Antonio Conte. Per far sì che ciò non accada il club partenopeo intende arricchire la sua rosa con talenti di sicuro spessore.

Ed il profilo che fa più gola al Napoli non può che provenire dall’Argentina. Il suo nome ce lo fornisce napolicalciolive.com. E’ Álvaro Montoro, classe 2007, attaccante argentino del Vélez Sarsfield. Un mancino dal talento purissimo che potrebbe innescare un acceso derby del Sud dal momento che anche la Roma è sulle tracce del giovane argentino. 10 milioni di euro, questa la cifra necessaria, al momento, per acquistare Álvaro Montoro. Occorre, però, fare in fretta, poiché il mercato insegna come il prezzo dei talenti sudamericani crescano a dismisura appena si intravedono diversi possibili acquirenti. Intanto la sfida è partita.