Frattesi-Roma, c’è la data: la formula ribalta l’Inter

Frattesi-Roma: c’è la data dell’incontro. La formula che hanno in mente i giallorossi ribalta l’Inter. E Cristante potrebbe finire a Milano. Cosa sta succedendo

C’è la gara contro il Bologna oggi, e serve una vittoria perché non ci può sicuramente fermare al derby dello scorso fine settimana. Ma oltre il match come sappiamo siamo nel pieno della sessione invernale di mercato, e domani potrebbe essere un giorno davvero importante, secondo le informazioni che, questa mattina, sono state riportate da Repubblica.

Lunedì infatti inizierà con il botto: ci sarà un primo vero incontro tra la Roma e l’Inter per Davide Frattesi. Si proverà a far decollare l’affare che a quanto pare è diventato realtà, anche per via della volontà del calciatore che vuole giocare di più e sa benissimo che, a Roma, nella Roma, lo farebbe sicuramente. Frattesi non vuole perdere il treno della nazionale della quale è diventato un punto fermo. E quindi via alle danze.

Frattesi-Roma, ecco la formula

La Roma metterà sul piatto 30 milioni di euro. Troppo pochi, almeno secondo l’Inter, che ne vorrebbe almeno 45 per chiudere. Ma per i Friedkin è quello il prezzo giusto del cartellino del centrocampista. Una trattativa che non sarà sicuramente semplice ma che potrebbe vedere la luce.

Prestito con obbligo di riscatto e pagamento pluriennale: questa la formula che Ghisolfi ha in mente. E sarà la prima vera offerta concreta per Frattesi che Marotta riceverà. E, in caso di addio, i nerazzurri devono trovare un sostituto. Potrebbe essere Cristante – in un’operazione staccata – che potrebbe prendere la via di Milan in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto per ovviare, si legge ancora, ai paletti economici che sono stati imposti da Oaktree. Sì, l’operazione è complessa ma le basi per iniziare a discuterne ci sono, eccome. E la Roma fa davvero sul serio per Frattesi.